Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Raków Częstochowa podejmie Lechię Gdańsk meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godz. 14:45. Goście chcą sprawić niespodziankę pod Jasną Górą.

Raków – Lechia: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa podejmie na własnym stadionie Lechię Gdańsk w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół spod Jasnej Góry po dwóch zwycięstwach z rzędu w lidze, w miniony weekend musiał uznać wyższość Cracovii. Medaliki zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli i jak dotąd częściej rozczarowują swoich kibiców. Największym problemem drużyny Marka Papszuna pozostaje ofensywa. Raków zdobył zaledwie 12 bramek.

Lechia przez długi czas zamykała ligową tabelę, ale zwycięstwo nad Piastem Gliwice pozwoliło zespołowi Johna Carvera awansować na 16. lokatę. Gdańszczanie wciąż jednak znajdują się w strefie spadkowej, a ich celem na najbliższe tygodnie jest wydostanie się z niej jak najszybciej. Do tego potrzebne będą punkty, najlepiej już w Częstochowie. Przed własną publicznością Medaliki potrafią grać skutecznie i to oni będą faworytem tego spotkania. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

Raków – Lechia: ostatnie wyniki

Częstochowianie w czwartek rozegrali spotkanie 2. kolejki Ligi Konferencji Europy z Sigmą Ołomuniec. Piłkarze Papszuna zremisowali (1:1) w Czechach, a cenny punkt w ostatniej minucie zapewnił Stratos Svarnas. W krajowych rozgrywkach w poprzedniej kolejce przegrali na wyjeździe z Cracovią (0:2). Wcześniej pokonali Motor Lublin (2:0), wygrali z Universitatea Craiova (2:0) w europejskich pucharach oraz ograli Widzew Łódź (1:0).

Piłkarze Lechii wciąż szukają regularności. W ostatniej kolejce Biało-Zieloni pokonali Piasta Gliwice (2:1), a gola na wagę trzech punktów w 95. minucie strzelił Tomas Bobcek. Wcześniej gdańszczanie zremisowali z Wisłą Płock (1:1), przegrali z Koroną Kielce (0:3), wyeliminowali Pogoń Grodzisk Mazowiecki w Pucharze Polski i pokonali Pogoń Szczecin (4:3).

Raków – Lechia: historia

Historia ostatnich spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść Rakowa. Zespół spod Jasnej Góry wygrał pięć ostatnich meczów z Lechią. W poprzednim sezonie częstochowianie triumfowali (3:1) u siebie, a bohaterem spotkania został Jonatan Brunes, który ustrzelił dublet. W Trójmieście również górą był Raków, ponownie dzięki bramce norweskiego napastnika, tym razem strzelonej w 90. minucie. Lechia po raz ostatni wygrała w Częstochowie w lutym 2021 roku.

Raków – Lechia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytem spotkania w Częstochowie jest Raków. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy wynosi mniej więcej 1.65. Zwycięstwo piłkarzy Lechii Gdańsk można obstawić z atrakcyjnym kursem około 5.80.

Raków – Lechia: przewidywane składy

Raków – Lechia: transmisja meczu

Mecz Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk w meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online.

