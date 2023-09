fot. Imago / 400MM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Radomiak – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Radomiak w tym sezonie wciąż jest jedną z kilku ekip w lidze, która jest bezkompromisowa. Zieloni w sześciu spotkaniach ligowych zaliczyli trzy zwycięstwa i trzy porażki. Do sobotniej potyczki podejdą po przegranym starciu ze Stalą Mielec (0:2).

Piast Gliwice to natomiast jedna z najładniej grających dla oka ekip w rozgrywkach. W każdym razie Niebiesko-czerwoni nie notują wyników zgodnych z oczekiwaniami. Ekipa z Okrzei ma za sobą remis w Derbach Śląska z Ruchem Chorzów (0:0).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Radomiak – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Piast Gliwice, transmisja online

Spotkania w PKO Ekstraklasie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Taka możliwość zapewnia usługa CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Radomiak – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem starcia są gospodarze. Kurs na wygraną Ruchu został oszacowany na 2.35. Tymczasem wariant na zwycięstwo Stali kształtuje się w wysokości 3.10.

Radomiak Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 07:48 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.