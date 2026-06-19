Real może sprzedać napastnika. Chce go duży klub

Real Madryt planuje spore zmiany w kadrze podczas letniego okna transferowego. Jak donosi dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, klub może opuścić Gonzalo Garcia.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gonzalo Garcia na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt zamierza zbalansować klubowy budżet podczas trwającego okienka transferowego. Z zespołem pożegnali się Dani Carvajal oraz David Alaba, a dodatkowo Los Blancos chcą sprzedać kilku młodych wychowanków. Na wylocie z klubu znajduje się także Dani Ceballos, który według doniesień mediów porozumiał się z klubem w sprawie rozwiązania kontraktu.

Zarząd potrzebuje jednak kolejnych zysków ze sprzedaży piłkarzy. Jak się okazuje, głównym kandydatem do odejścia ze stolicy Hiszpanii jest Gonzalo Garcia. Utalentowany napastnik zebrał bardzo dobre recenzje za występy w Klubowych Mistrzostwach Świata i również w trakcie minionego sezonu niejednokrotnie występował w pierwszej drużynie. Mimo to jego sytuacja na Santiago Bernabeu jest skomplikowana.

Pewne miejsce w ataku ma naturalnie Kylian Mbappe. Dodatkowo do klubu wraca Endrick, na którego chce stawiać Jose Mourinho. Dla Garcii jest to oczywiście jasny sygnał, że nie ma dla niego miejsca w składzie.

W związku z tym 22-latek zaczął szukać zespołu, gdzie dostanie więcej minut. Najbardziej konkretny w swoich działaniach jest obecnie Real Sociedad. Ekipa z San Sebastian poszukuje nowego snajpera, który podniesie rywalizację w linii ataku. Miałby on tam stworzyć mocny duet lub rywalizować z doświadczonym Mikelem Oyarzabalem.

Jednak Królewscy z pewnością nie oddadzą gracza bez zapewnienia sobie odpowiednich korzyści na przyszłość. Królewscy słyną z zachowywania części praw do swoich młodych wychowanków. Aktualnie pod uwagę są brane dwa rozwiązania.

Pierwszym z nich jest roczne wypożyczenie zawodnika, a drugim transfer definitywny zawierający specjalną klauzulę odkupu. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.