Media: Raków wytypował nowego bramkarza. Zastąpi Zycha

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków sięga po nowego bramkarza. Mógł wyjechać na mundial

Raków Częstochowa zakończył sezon 2025/2026 na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Udana końcówka kampanii sprawiła, że na ławce trenerskiej pozostanie Dawid Kroczek, który otrzymał szansę pokazania się w dłuższym wymiarze czasowym. Medaliki szykują się do europejskich pucharów i startu kolejnego sezonu. Póki co działają dość skromnie – sprowadzony został jedynie Dieudonne Gaucho Debohi, występujący wcześniej na trzecim poziomie rozgrywkowym we Francji.

Wygląda na to, że Raków jest bliski sfinalizowania kolejnego transferu. Jednym z celów na lato było pozyskanie nowego bramkarza. „Fakt” informuje, że wybrańcem częstochowskiego klubu został Tarik Karić, 20-latek wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro. Uchodzi on za utalentowanego zawodnika i był bliski wyjazdu na mistrzostwa świata – znalazł się bowiem w szerokiej kadrze Bośni i Hercegowiny, ale finalnie selekcjoner postawił na kogoś innego.

Karić jest obecnie związany z rodzimym Velez Mostar. W sezonie 2025/2026 zaliczył 35 występów, 14 razy zachowując czyste konto. Raków w ten sposób zamierza zastąpić Oliwiera Zycha, który po okresie wypożyczenia wrócił do Aston Villi. Karić ma rywalizować o miejsce w składzie z Kacprem Trelowskim.

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