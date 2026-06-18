Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mistrzostw świata. Rozpiska meczów mundialu dziś i jutro (18.06/19.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (18.06.2026)
Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań, które zakończyły 1. kolejkę fazy grupowej. Ghana pokonała Panamę 1:0 po golu Christophera Yirenkyiego w doliczonym czasie gry, a Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3:1.
Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata otworzą już 2. kolejkę. O 18:00 Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki, a o 21:00 Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Oba spotkania mogą mieć duże znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|18 czerwca
|01:00
|L
|Ghana – Panama 1:0
|Toronto
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|04:00
|K
|Uzbekistan – Kolumbia 1:3
|Meksyk
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|18:00
|A
|Czechy – Republika Południowej Afryki
|Atlanta
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|21:00
|B
|Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina
|Los Angeles
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (19.06.2026)
Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 2. kolejki fazy grupowej. W nocy z czwartku na piątek Kanada zagra z Katarem, a Meksyk podejmie Koreę Południową. Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie USA z Australią.
Kanada i Katar rozpoczęły turniej od remisów, dlatego ich bezpośrednie spotkanie może być bardzo ważne w kontekście walki o awans. W drugim nocnym meczu Meksyk i Korea Południowa powalczą o drugie zwycięstwo na mundialu, które mocno przybliży zwycięzcę do fazy pucharowej.
Na koniec jutrzejszych meczów mistrzostw świata USA zmierzą się z Australią. Obie reprezentacje wygrały swoje pierwsze spotkania, więc mecz w Seattle może mieć duże znaczenie dla układu tabeli grupy D.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|19 czerwca
|00:00
|B
|Kanada – Katar
|Vancouver
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|19 czerwca
|03:00
|A
|Meksyk – Korea Południowa
|Guadalajara
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|19 czerwca
|21:00
|D
|USA – Australia
|Seattle
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL