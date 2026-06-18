Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mistrzostw świata. Rozpiska meczów mundialu dziś i jutro (18.06/19.06)

07:20, 18. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań kończących 1. kolejkę fazy grupowej. Ghana pokonała Panamę 1:0, a Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3:1. Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata otworzą już 2. kolejkę – o punkty zagrają Czechy z Republiką Południowej Afryki oraz Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną.

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AlexPhotoStock / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026 TV

Dzisiejsze mecze mundialu (18.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań, które zakończyły 1. kolejkę fazy grupowej. Ghana pokonała Panamę 1:0 po golu Christophera Yirenkyiego w doliczonym czasie gry, a Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3:1.

Kolejne dzisiejsze mecze mistrzostw świata otworzą już 2. kolejkę. O 18:00 Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki, a o 21:00 Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Oba spotkania mogą mieć duże znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
18 czerwca01:00LGhana – Panama 1:0TorontoTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
18 czerwca04:00KUzbekistan – Kolumbia 1:3MeksykTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
18 czerwca18:00ACzechy – Republika Południowej AfrykiAtlantaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
18 czerwca21:00BSzwajcaria – Bośnia i HercegowinaLos AngelesTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (19.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 2. kolejki fazy grupowej. W nocy z czwartku na piątek Kanada zagra z Katarem, a Meksyk podejmie Koreę Południową. Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie USA z Australią.

Kanada i Katar rozpoczęły turniej od remisów, dlatego ich bezpośrednie spotkanie może być bardzo ważne w kontekście walki o awans. W drugim nocnym meczu Meksyk i Korea Południowa powalczą o drugie zwycięstwo na mundialu, które mocno przybliży zwycięzcę do fazy pucharowej.

Na koniec jutrzejszych meczów mistrzostw świata USA zmierzą się z Australią. Obie reprezentacje wygrały swoje pierwsze spotkania, więc mecz w Seattle może mieć duże znaczenie dla układu tabeli grupy D.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
19 czerwca00:00BKanada – KatarVancouverTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
19 czerwca03:00AMeksyk – Korea PołudniowaGuadalajaraTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
19 czerwca21:00DUSA – AustraliaSeattleTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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