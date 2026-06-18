Canarinhos staną na wysokości zadania? Kupon na piątkowe mecze MŚ

W piątek 19 czerwca odbędą się kolejne cztery mecze Mundialu. Tym razem do kuponu wezmę pojedynki USA z Australią oraz Brazylii z Haiti. Czy faworyci pokonają swoich rywali? A może dojdzie do niespodzianek? Zobacz, jakie są moje typy na Mundial!

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Stany Zjednoczone vs Australia. Darmowe typy bukmacherskie

Mecz Stanów Zjednoczonych z Australią odbędzie się na stadionie w Seattle, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o 21:00 czasu polskiego. Ostatni raz, kiedy drużyny te spotkały się ze sobą, miał miejsce w ubiegłym roku przy okazji starcia towarzyskiego, w którym padł wynik 2:1 dla USA.

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USA: pierwszy z wielu kroków

Amerykanie do tegorocznego Mundialu przystąpili z ogromnymi nadziejami. Przed czterema laty udało im się wyjść z grupy, lecz odpadli już w 1/8 finału, powtarzając wyniki z 2010 oraz 2014 roku. Postawę Jankesów przyjęto wówczas z uczuciem niedosytu, dlatego teraz – grając przed własną publicznością – Amerykanie planują zajść dalej. W turniej weszli dobrze, bo rozpoczęli od efektownego i efektywnego zwycięstwa 4:1 z Paragwajem. Ekipa trenera Mauricio Pochettino dysponuje bardzo mocnym zespołem – zwłaszcza w ofensywie – dlatego w nadchodzącym meczu jej celem będzie kolejne zwycięstwo. Jeżeli USA stanie na wysokości zadania i wygra to spotkanie, zapewni sobie awans do kolejnej rundy.

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Australia: zaskakująca skuteczność Kangurów

Socceroos po losowaniu grup postrzegani byli jako trzecia drużyna w grupie D. Niespodziewanie udało im się jednak wygrać otwierający zmagania mecz z Turcją, stawiając ogromny krok do awansu do 1/16 finału. Docelowo to właśnie z Turcją drużyna trenera Tony’ego Popovicia miała walczyć o drugą lokatę w swojej grupie, więc zwycięstwo w tym meczu powinno okazać się kluczowe dla układu sił w grupowej tabeli. Tuż przed startem MŚ Australia uległa w towarzyskim meczu Meksykowi (0:1) i zremisowała 1:1 ze Szwajcarią, dlatego wygrana 2:0 z Turcją stanowi spore zaskoczenie. Należy jednak oddać tej drużynie to, że była niezwykle skuteczna w ataku i solidna pod własną bramką, więc wygrała ten mecz zasłużenie. Tym razem jednak czeka ją zadanie o wiele trudniejsze i choćby punkt powinna przyjąć z zadowoleniem.

Stany Zjednoczone Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 18:04

Co obstawiam?

W tym meczu w roli faworytów wystąpią Amerykanie. Współgospodarze tego turnieju celują w komplet punktów w fazie grupowej, dlatego należy spodziewać się po nich kolejnego pokazu ofensywnej gry i walki o trzy punkty. Sądzę, że drużyna USA będzie w tym meczu lepsza, dlatego moim typem będzie brak porażki Amerykanów oraz over 1.5 gola. Ofensywny styl gry ekipy trenera Pochettino zwykle owocuje wysokimi wynikami, dlatego sądzę, że padną tutaj przynajmniej dwa gole. W STS taką kombinację możesz złożyć w BetBuilderze po kursie 1.50.

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Brazylia vs Haiti. Moje typy

Pojedynek Brazylii z Haiti rozegrany zostanie o 2:30 naszego czasu w Filadelfii. Ostatnim razem drużyny te miały okazję zagrać ze sobą w fazie grupowej Copa America 2016. Wówczas padł wynik 7:1 dla Brazylii.

Brazylia: powoli podnoszą się z kolan

Canarinhos do każdego Mundialu podchodzą z zadaniem zdobycia mistrzostwa. Brazylia to bowiem jedyny zespół, który grał w każdej edycji MŚ, a ponadto wygrał ten turniej pięciokrotnie. Teraz jednak kadra zmaga się z kryzysem, ma za sobą nieudane eliminacje, bo zakończone dopiero na piątym miejscu w tabeli, a ponadto nie udało jej się wygrać pierwszego grupowego meczu, remisując z Marokiem 1-1. Z drugiej strony Maroko jest bardzo silnym zespołem, więc za Brazylijczykami najtrudniejsze starcie w fazie grupowej i teraz – przynajmniej w teorii – powinno być już łatwiej. Carlo Ancelotti sukcesywnie poprawia grę swojej drużyny, dlatego nie należy przekreślać jej szans na dobry wynik na tych mistrzostwach. Dziś jej celem jest możliwie jak najwyższe zwycięstwo, ponieważ zagra z teoretycznie najsłabszym zespołem w grupie.

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Haiti: ambicja to nie wszystko

Reprezentacja Haiti swój drugi w historii Mundial rozpoczęła od porażki 0:1 ze Szkocją. Wynik ten nie do końca odzwierciedlał jednak przebieg spotkania, wszak Haitańczycy niespodziewanie raz za razem stwarzali sobie sytuacje i tylko przez swoją nieskuteczność pod bramką rywala nie udało im się wyrównać stanu rywalizacji. Drużyna prowadzona przez francuskiego trenera, Sebastiena Migne pokazała sporo serca do walki, lecz nie wystarczyło to do dobrego wyniku na boisku. Dziś zagra ona z najbardziej utytułowaną drużyną świata, więc nie będzie miała wiele do stracenia, dlatego należy oczekiwać od niej kolejnego pełnego odwagi występu.

Brazylia Haiti Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 09:17

Co obstawiam?

W tym przypadku wyraźnymi faworytami będą Brazylijczycy. Będzie to bowiem rywalizacja ekipy typowanej do zajęcia pierwszego miejsca w grupie z teoretycznie najsłabszym zespołem w tej stawce. Brazylia po remisie z Marokiem musi wygrać ten mecz, by nie skomplikować sobie sytuacji, dlatego powinna dość często atakować i stwarzać sobie sytuacje bramkowe. Z tego powodu decyduję się tutaj na typ na bramkę Brazylii w obu połowach oraz większą liczbę rzutów rożnych w wykonaniu tej drużyny. W tym przypadku kurs wynosi 1.66, dlatego jest to dobra opcja na zamknięcie dzisiejszego kuponu.

STS 1.66 BetBuilder: Brazylia strzeli gola w obu połowach i wykona więcej rzutów rożnych Zagraj!

Mój kupon na piątek 19 czerwca

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