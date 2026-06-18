Czechy – RPA: gdzie oglądać?
Przed nami niezwykle ważne spotkanie 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026, w którym Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Obie drużyny rozpoczęły turniej od porażek, dlatego wciąż pozostają bez punktów i nie mogą pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Faworytem tego starcia są Czesi, którzy będą chcieli zrobić duży krok w kierunku awansu do następnej rundy. Początek tej rywalizacji w czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Czechy – RPA.
Czechy – RPA: transmisja w TV
Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.
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Czechy – RPA: stream online
Mecz pomiędzy Czechami a Republiką Południowej Afryki będzie dostępny także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl
Czechy – RPA: kursy bukmacherskie
Czechy – RPA: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (18 czerwca) o godzinie 18:00.
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