Czechy - RPA: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To bardzo ważne spotkanie dla obu wymienionych zespołów. Premierowy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już dzisiaj o godzinie 18:00.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jayden Adams

Czechy – RPA: gdzie oglądać?

Przed nami niezwykle ważne spotkanie 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026, w którym Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Obie drużyny rozpoczęły turniej od porażek, dlatego wciąż pozostają bez punktów i nie mogą pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Faworytem tego starcia są Czesi, którzy będą chcieli zrobić duży krok w kierunku awansu do następnej rundy. Początek tej rywalizacji w czwartek, 18 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Czechy – RPA.

Czechy – RPA: transmisja w TV

Starcie w ramach 2. serii gier tegorocznego mundialu obejrzysz na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. W tych stacjach zawody skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

Czechy – RPA: stream online

Mecz pomiędzy Czechami a Republiką Południowej Afryki będzie dostępny także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl

Czechy – RPA: kursy bukmacherskie

Czechy RPA Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 czerwca 2026 16:00

Czechy – RPA: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Czechy – RPA? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Czechy – RPA? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (18 czerwca) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.