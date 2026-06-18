Ukraina – Polska: gdzie oglądać? Mecz siatkarek dzisiaj transmisja na żywo (18.06.2026)

Polska – Ukraina: gdzie obejrzeć na żywo?
Reprezentacja Polski siatkarek rozegra kolejny mecz w Lidze Narodów. W czwartek rywalkami Biało-Czerwonych będą Ukrainki, które po pięciu spotkaniach mają na koncie dwa zwycięstwa i trzy porażki.
Polki przystępują do tego spotkania z bilansem czterech wygranych i jednej porażki. Podopieczne Stefano Lavariniego dobrze rozpoczęły drugi tydzień rywalizacji, pokonując Bułgarię 3:0. Teraz będą chciały podtrzymać wysoką pozycję w tabeli Ligi Narodów.
Mecz Ukraina – Polska odbędzie się w czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.
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Polska – Ukraina: transmisja za darmo
Jedną z opcji na obejrzenie meczu Ukraina – Polska ZA DARMO jest skorzystanie z platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć tutaj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł.
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Polska – Ukraina: transmisja w TV
Czwartkowe spotkanie Ligi Narodów siatkarek będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisję meczu Ukraina – Polska przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2.
Polska – Ukraina: transmisja online
Transmisja online z meczu Ukraina – Polska będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go. Spotkanie można śledzić również w STS TV po spełnieniu warunków promocji.
Polki mają bardzo dobry bilans bezpośrednich spotkań z Ukrainą. Trzy ostatnie mecze tych reprezentacji zakończyły się zwycięstwami Biało-Czerwonych 3:1.
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