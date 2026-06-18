Ukraina – Polska: gdzie oglądać? Mecz siatkarek dzisiaj transmisja na żywo (18.06.2026)

Reprezentacja Polski siatkarek zagra z Ukrainą w kolejnym meczu Ligi Narodów. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie Ukraina - Polska, o której godzinie rozpocznie się mecz oraz gdzie dostępna będzie transmisja TV i online.

Yasar Yilmaz / Alamy Na zdjęciu: Magdalena Stysiak

Polska – Ukraina: gdzie obejrzeć na żywo?

Reprezentacja Polski siatkarek rozegra kolejny mecz w Lidze Narodów. W czwartek rywalkami Biało-Czerwonych będą Ukrainki, które po pięciu spotkaniach mają na koncie dwa zwycięstwa i trzy porażki.

Polki przystępują do tego spotkania z bilansem czterech wygranych i jednej porażki. Podopieczne Stefano Lavariniego dobrze rozpoczęły drugi tydzień rywalizacji, pokonując Bułgarię 3:0. Teraz będą chciały podtrzymać wysoką pozycję w tabeli Ligi Narodów.

Mecz Ukraina – Polska odbędzie się w czwartek, 18 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

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Polska – Ukraina: transmisja za darmo

Jedną z opcji na obejrzenie meczu Ukraina – Polska ZA DARMO jest skorzystanie z platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp, wystarczy założyć tutaj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł.

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Polska – Ukraina: transmisja w TV

Czwartkowe spotkanie Ligi Narodów siatkarek będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisję meczu Ukraina – Polska przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2.

Polska – Ukraina: transmisja online

Transmisja online z meczu Ukraina – Polska będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go. Spotkanie można śledzić również w STS TV po spełnieniu warunków promocji.

Polki mają bardzo dobry bilans bezpośrednich spotkań z Ukrainą. Trzy ostatnie mecze tych reprezentacji zakończyły się zwycięstwami Biało-Czerwonych 3:1.

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