Motor Lublin ogłosił kolejne rozstanie. Nie dostał nowej umowy

Motor Lublin kontynuuje rewolucję i ogłasza kolejne rozstanie. Z klubem żegna się Sergi Samper. Umowa hiszpańskiego pomocnika dobiegła końca.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Sergi Samper

Motor żegna kolejnego piłkarza. Umowa Sampera wygasła

Motor Lublin postawił tego lata na kompletną rewolucję. W ostatnich tygodniach żegnał kolejnych piłkarzy, w tym między innymi Bartosza Wolskiego, Ivana Brkicia, Arkadiusza Najemskiego czy Michała Króla. Do kluczowej zmiany doszło natomiast na ławce trenerskiej, bowiem zwolnionego Mateusza Stolarskiego zastąpił już Mariusz Misiura, który do tej pory odpowiadał za wyniki Wisły Płock.

Klub z Lublina nie sprowadził dotąd ani jednego piłkarza. Zamiast tego, ogłasza następne odejście. Po dwóch latach z Motorem żegna się Sergi Samper, którego wygasająca umowa nie została przedłużona. Wychowanek Barcelony musi teraz poszukać dla siebie nowego zespołu.

„Sergi, dziękujemy za dwa lata występów w barwach Motoru! Życzymy powodzenia w dalszym etapie kariery!” – brzmi treść oficjalnego komunikatu.

Po dwóch latach Sergi Samper odejdzie z Motoru Lublin. Kontrakt 31-letniego pomocnika nie zostanie przedłużony.



Sergi, dziękujemy za dwa lata występów w barwach Motoru! Życzymy powodzenia w dalszym etapie kariery!



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Samper dołączył do Motoru w sierpniu 2024 roku. Przez dwa lata na poziomie Ekstraklasy zaliczył 55 występów i zanotował trzy asysty. W minionym sezonie balansował między pierwszym składem a ławką rezerwowych, choć łącznie rozegrał 31 spotkań.

Wygląda na to, że to nie koniec pożegnań. Na transfer do mocniejszej ligi naciska między innymi Jacques Ndiaye, co potwierdził w wywiadzie sprzed trzech tygodni.

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