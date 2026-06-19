Barcelona i Liverpool walczą o gwiazdę! Szykuje się wielki transfer

Barcelona i Liverpool rozpoczęły starania o pozyskanie czołowego defensora Premier League. Jak donosi De Telegraaf, na listach życzeń obu gigantów znajduje się Micky van de Ven.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Micky van de Ven zostanie bohaterem hitowego transferu? Chcą go Barcelona i Liverpool

Micky van de Ven był jednym z niewielu jasnych punktów Tottenhamu, który zaliczył rozczarowujący sezon. Londyński klub nie notował dobrych wyników, jednak Holender regularnie potwierdzał swoją wysoką klasę. Nic więc dziwnego, że utalentowany defensor przyciągnął uwagę największych klubów.

Sytuację 25-latka uważnie śledzą Barcelona oraz Liverpool. Oba zespoły poszukują stopera o takim profilu, ponieważ na rynku brakuje klasowych, lewonożnych obrońców.

Wcześniej z Katalończykami był łączony Alessandro Bastoni. Ten transfer ostatecznie upadł ze względu na oczekiwania finansowe Interu Mediolan i wątpliwości Hansiego Flicka. W związku z tym działacze z Camp Nou zainteresowali się gwiazdą Premier League.

Choć kontrakt zawodnika z Spurs obowiązuje do 2029 roku, trwają już negocjacje w sprawie przedłużenia umowy. Rozmowy jednak nie idą po myśli ani klubu, ani piłkarza. To może skłonić go do zmiany otoczenia. Innym istotnym czynnikiem jest możliwość walki o najważniejsze trofea w Europie.

Do Tottenhamu z wypożyczenia wraca Luka Vusković, który z powodzeniem może załatać lukę w składzie. Stąd ekipa z Londynu może zgodzić się na sprzedaż swojego gwiazdora. Jednak udział dwóch gigantów w walce o transfer z pewnością pozwoli im wyciągnąć znacznie wyższą kwotę. Kibicó może więc czekać kolejna interesująca saga transferowa.