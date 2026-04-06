11:36, 6. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk

Radomiak Radom – Motor Lublin: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Zielonych podejmie zespół Motorowców. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku już dzisiaj o godzinie 14:45.

Piłkarze Motoru Lublin

Radomiak Radom – Motor Lublin: gdzie oglądać?

Przed nami bardzo ciekawe starcie Radomiaka Radom z Motorem Lublin w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier drużyna Zielonych z dorobkiem 33 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Z kolei zespół Motorowców zgromadził dotychczas 37 oczek, co daje mu 8. pozycję w stawce. Początek tej rywalizacji już w poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Radomiak Radom – Motor Lublin.

Radomiak Radom – Motor Lublin: transmisja w TV

Mecz w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie przed mikrofonami usiądzie duet – Rafał Dębiński i Michał Żyro.

Radomiak Radom – Motor Lublin: stream online

Starcie między Radomiakiem Radom a Motorem Lublin możesz obejrzeć również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie CANAL+ online.

Radomiak Radom – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Radomiak

PKO BP Ekstraklasa |

6 kwietnia 2026

14:45

2.10
3.75
3.35
Motor Lublin
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2026 13:59

Radomiak Radom – Motor Lublin: sonda

Kto wygra?

Radomiak Radom – Motor Lublin: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Radomiak Radom – Motor Lublin?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Motor Lublin?

Początek starcia już w ten poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 14:45.

