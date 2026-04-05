Radomiak Radom – Motor Lublin, typy i przewidywania
W ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawej potyczki – Radomiak Radom podejmie na własnym stadionie Motor Lublin. Przed tą serią gier ekipa Zielonych posiada na swoim koncie 33 punkty i zajmuje 14. miejsce w tabeli, walcząc o bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Z kolei drużyna Motorowców zgromadziła 37 oczek, co daje jej 8. pozycję w ligowej stawce. Zapowiada się więc interesujące starcie zespołów, które wciąż mają o co rywalizować w końcówce aktualnego sezonu. Początek spotkania na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 14:45.
Motor Lublin jest w bardzo dobrej dyspozycji, więc można upatrywać w nim faworyta tego pojedynku. Dlatego stawiam na zwycięstwo podopiecznych Mateusza Stolarskiego. Jutro późnym popołudniem przekonamy się, czy miałem rację. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.
Radomiak Radom – Motor Lublin, sytuacja kadrowa
W zespole gospodarzy zabraknie Roberto Alvesa, Steve’a Kingue oraz Zie Ouattary. Ekipa gości również przystąpi do meczu osłabiona, ponieważ w kadrze drużyny przyjezdnych najprawdopodobniej nie znajdą się Kacper Plichta, Mathieu Scalet i Arkadiusz Najemski.
Radomiak Radom – Motor Lublin, ostatnie wyniki
Radomiak Radom w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy nie zaimponował formą – zanotował porażkę 1:3 z Piastem Gliwice oraz remis 1:1 z Legią Warszawa. Z kolei Motor Lublin zaprezentował się lepiej – pokonał Zagłębie Lubin 1:0 i wygrał 2:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, będąc na fali wznoszącej.
Radomiak Radom – Motor Lublin, historia
Historia bezpośrednich spotkań Radomiaka z Motorem jest dość wyrównana, choć z lekkim wskazaniem na ekipę Motorowców. W pięciu poprzednich meczach drużyna z Lublina odniosła bowiem dwa zwycięstwa, zespół z Radomia wygrał raz, a dwukrotnie rywalizacja kończyła się remisem, czyli podziałem punktów.
Radomiak Radom – Motor Lublin, kursy bukmacherskie
Według oszacowań bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.10, typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 3.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.45.
Radomiak Radom – Motor Lublin, przewidywane składy
Radomiak: Majchrowicz – Grzesik, Blasco, Dieguez, Wilson-Esbrand – Kaput – Luquinhas, Wolski, Donis, Balde – Maurides
Motor: Brkić – Wójcik, Bartos, Matthys, Luberecki – Samper – Ndiaye, Wolski, Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo – Karol Czubak
Radomiak Radom – Motor Lublin, transmisja meczu
Spotkanie między Radomiakiem Radom a Motorem Lublin oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Rafał Dębiński i Michał Żyro. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 14:45.
