Lech Poznań potwierdza! Kluczowy zawodnik odchodzi z klubu

12:26, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań przekazał smutną wiadomość swoim kibicom. Klub poinformował, że nie będzie dłużej współpracował z Antonio Miliciem. Doświadczony Chorwat właśnie opuszcza szeregi mistrza Polski.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Oficjalnie: Antonio Milić odchodzi z Lecha Poznań

Lech Poznań aktywnie pracuje na rynku i buduje skład na kolejny sezon. Od wielu tygodni trwają dyskusje na temat przyszłości Antonio Milicia na Bułgarskiej. Kolejorz i zawodnik nie mogli dojść do porozumienia w kwestii nowej umowy. Przyszłość Chorwata natomiast już się wyjaśniła. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z doświadczonym defensorem.

Antonio Milić opuści zatem Lecha Poznań jako wolny agent. Wygasająca umowa zawodnika nie została przedłużona. Odejście Chorwata będzie bolesne nie tylko dla fanów z Bułgarskiej, ale również samego Nielsa Frederiksena. Defensor był ostoją Kolejorza i prowadził do drużynę do mistrzostw Polski. 32-latek jednak po ponad pięciu latach opuści szeregi najlepszej drużyny PKO Ekstraklasy.

Odbierz bonus 333 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na ten moment nie wiemy, gdzie Antonio Milić będzie kontynuował swoją karierę. Doświadczony Chorwat ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na wysokim poziomie. Z pewnością były gracz Lecha Poznań nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego klubu. Czas pokaże, gdzie finalnie trafi.

Antonio Milić w zeszłym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań w koszulce Lecha Poznań. Chorwacki obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 32-latek do tego może również pochwalić się dwoma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości