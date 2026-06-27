Lech Poznań przekazał smutną wiadomość swoim kibicom. Klub poinformował, że nie będzie dłużej współpracował z Antonio Miliciem. Doświadczony Chorwat właśnie opuszcza szeregi mistrza Polski.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Oficjalnie: Antonio Milić odchodzi z Lecha Poznań

Lech Poznań aktywnie pracuje na rynku i buduje skład na kolejny sezon. Od wielu tygodni trwają dyskusje na temat przyszłości Antonio Milicia na Bułgarskiej. Kolejorz i zawodnik nie mogli dojść do porozumienia w kwestii nowej umowy. Przyszłość Chorwata natomiast już się wyjaśniła. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z doświadczonym defensorem.

Antonio Milić opuści zatem Lecha Poznań jako wolny agent. Wygasająca umowa zawodnika nie została przedłużona. Odejście Chorwata będzie bolesne nie tylko dla fanów z Bułgarskiej, ale również samego Nielsa Frederiksena. Defensor był ostoją Kolejorza i prowadził do drużynę do mistrzostw Polski. 32-latek jednak po ponad pięciu latach opuści szeregi najlepszej drużyny PKO Ekstraklasy.

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Na ten moment nie wiemy, gdzie Antonio Milić będzie kontynuował swoją karierę. Doświadczony Chorwat ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na wysokim poziomie. Z pewnością były gracz Lecha Poznań nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego klubu. Czas pokaże, gdzie finalnie trafi.

Antonio Milić w zeszłym sezonie rozegrał łącznie 35 spotkań w koszulce Lecha Poznań. Chorwacki obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 32-latek do tego może również pochwalić się dwoma asystami.