Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

FC Barcelona wybrana! Julian Alvarez chce grać u Hansiego Flicka

Julian Alvarez od tygodni znajduje się na ustach kibiców. Mistrz świata bowiem może być bohaterem niezwykle głośnej przeprowadzki w tym okienku. Jak się okazuje, gwiazda Atletico Madryt wybrała już klub, który ma zamiar reprezentować w przyszłym sezonie. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że reprezentant Argentyny chce trafić do FC Barcelony.

Duma Katalonii jednak będzie musiała spełnić żądania Atletico Madryt. Julian Alvarez jest wyceniony na 150 milionów euro. Taka kwota sprawiła, że Arsenal wydawał się faworytem w walce o Argentyńczyka. Warto zaznaczyć, że w tej rywalizacji liczy się jeszcze jeden wielki klub. Reprezentant Argentyny znajduje się także na celowniku Manchesteru United.

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FC Barcelona musi zatem szukać głęboko w portfelu pieniędzy. W zasadzie pozostało im jedynie dogadać się z Atletico Madryt. Julian Alvarez już zdecydował, także wszystko leży w rękach obecnych mistrzów Hiszpanii. Czas pokaże, czy mistrz świata od przyszłej kampanii będzie miał okazję występować w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka.

Julian Alvarez w minionej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Mistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 20 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.