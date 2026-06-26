Francja i Norwegia zmierzą się ze sobą w hicie 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Bradley Barcola

Norwegia – Francja, gdzie oglądać?

Już w piątkowy wieczór odbędzie się hit 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Norwegią. Podopieczni Didera Deschampsa przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Irakiem (3:1).

Norwegowie natomiast mają za sobą wymagające spotkanie, które zakończyło się ich zwycięstwem. Drużyna ze Skandynawii okazała się lepsza od Senegalu (3:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.

Norwegia – Francja, transmisja w TV

Spotkanie Norwegia – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1.

Norwegia – Francja, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Norwegia – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Norwegii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Norwegia – Francja? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Norwegia – Francja? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.

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