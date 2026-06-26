Norwegia – Francja, gdzie oglądać?
Już w piątkowy wieczór odbędzie się hit 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Norwegią. Podopieczni Didera Deschampsa przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Irakiem (3:1).
Norwegowie natomiast mają za sobą wymagające spotkanie, które zakończyło się ich zwycięstwem. Drużyna ze Skandynawii okazała się lepsza od Senegalu (3:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
Norwegia – Francja, transmisja w TV
Spotkanie Norwegia – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1.
Norwegia – Francja, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Norwegia – Francja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Norwegii
- remisem
- wygraną Francji
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Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.
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