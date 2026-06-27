Legia Warszawa zamierza kontynuować współpracę z Kacprem Chodyną. Skrzydłowy znajduje uznanie w oczach Marka Papszuna. To dlatego Wojskowi nie wiążą przyszłośc z Oliwierem Olewińskim - informuje Karol Tyniec z Legia.net.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Chodyna

Kacper Chodyna zostaje w Legii Warszawa. Marek Papszun zdecydował

Legia Warszawa przygotowuje się już do nowego sezonu. Ostatnio klub opublikował listę zawodników, którzy wybrali się na obóz. W tym gronie znalazł się Kacper Chodyna. Mówiło się ostatnio, że skrzydłowy może opuścić Łazienkowską. Tak się jednak nie stanie. Karol Tyniec z portalu Legia.net zdradził, że Marek Papszun postawił na 27-latka.

Szkoleniowiec Legii Warszawa zdecydował również, na jakich skrzydłowych będzie stawiał. Oprócz Kacpra Chodyny, trener wybrał także Pawła Wszołka. Taka decyzja sprawiła, że Wojskowi przestali wiązać przyszłość z Oliwierem Olewińskim. Młody skrzydłowy może szukać sobie nowego klubu. Z tym jednak nie będzie miał problem. Zawodnik wzbudza zainteresowanie innych zespołów z PKO Ekstraklasy.

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Marek Papszun natomiast ma dużo do powiedzenia w kwestii budowy składu. Trener Legii Warszawa podjął już kilka kluczowych decyzji. Sam klub natomiast zaprzestał już pracy nad wzmocnieniami. Tego lata do stołecznego zespołu nie trafi już żaden zawodnik.

Kacper Chodyna natomiast w zeszłym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Legii Warszawa. 27-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Skrzydłowy może także pochwalić się trzema asystami.