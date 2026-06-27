Zabieg i przerwa. GKS traci ważny element składu

GKS Katowice potwierdził, że Damian Rasak przeszedł artroskopię kolana. Zawodnika czeka zatem przerwa w grze wynosząca mniej więcej od czterech do sześciu tygodni.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Damian Rasak po zbiegu. Sztab może mieć kłopot

GKS Katowice poinformował o sytuacji zdrowotnej Damiana Rasaka, który przeszedł zabieg artroskopii kolana. Klub z PKO BP Ekstraklasy przekazał, że pomocnik będzie musiał pauzować przez około cztery do sześciu tygodni, co oznacza jego czasową absencję w ligowych spotkaniach.

Informacja została przekazana przez biuro prasowe klubu, które potwierdziło przebieg leczenia oraz wstępne rokowania dotyczące powrotu zawodnika do pełnych treningów. Zabieg miał charakter diagnostyczno-leczniczy i został przeprowadzony w związku z problemami zdrowotnymi, które ograniczały jego możliwość gry w ostatnim okresie.

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Rasak jest jednym z ważnych elementów środka pola Ślązaków. W związku z tym jego nieobecność będzie istotnym wyzwaniem dla sztabu szkoleniowego. Klub będzie musiał na najbliższe tygodnie znaleźć alternatywne rozwiązania w drugiej linii, aby utrzymać stabilność w grze zespołu.

Według wstępnych prognoz zawodnik powinien wrócić do zajęć treningowych w drugiej części okresu przygotowawczego lub w trakcie pierwszych kolejek po wznowieniu rozgrywek, w zależności od tempa rehabilitacji i reakcji organizmu na zabieg.

W ostatniej kampanii Rasak wystąpił łącznie w 35 spotkaniach. Spędził na boisku 2220 minut. Nie zdobył bramki i nie zaliczył asysty. Piłkarz jest wypożyczony do ekipy z Arena Katowice do końca roku. Jednocześnie w porozumieniu między Katowiczanami na Ujpestem zapisano opcję transferu definitywnego.