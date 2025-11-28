Radomiak Radom – Górnik Zabrze: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy ekipa Goncalo Feio urwie punkty liderowi tabeli? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Początek starcia o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?

Radomiak Radom podejdzie do 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 22 punktów, który daje mu 8. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze prezentuje się znacznie lepiej, mając 30 oczek i przewodząc ligowej stawce. Mecz zapowiada się więc jako potyczka zespołu szukającego stabilizacji z liderem rozgrywek. Spotkanie przyniesie ważne odpowiedzi przed dalszą częścią sezonu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w piątek, 28 listopada o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Piątkowy mecz pomiędzy Radomiakiem Radom a Górnikiem Zabrze będzie transmitowany na trzech kanałach telewizyjnych – CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze: stream online

Spotkanie w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Pojedynek będzie dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.

