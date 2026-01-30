Radomiak Radom – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.01.2026)

Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja na stadionie im. Braci Czachorów odbędzie się w piątek (30 stycznia) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Capita Capemba

Radomiak – Arka: gdzie oglądać?

Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na stadionie im. Braci Czachorów odbędzie się w piątek, 30 stycznia, o godzinie 20:30. Zieloni pod wodzą Goncalo Feio zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli, natomiast Żółto-Niebiescy plasują się na 12. pozycji.

Faworytem starcia w Radomiu będą gospodarze, którzy na własnym stadionie przegrali tylko jedno spotkanie w trwającym sezonie. W ostatnich domowych meczach Radomiak imponował solidną defensywą. W starciach z Górnikiem Zabrze oraz Cracovią nie stracił bramki. Arka ma natomiast duże problemy w meczach wyjazdowych. Jest najsłabiej punktującym zespołem poza własnym stadionem. W dziewięciu wyjazdowych spotkaniach Gdynianie zdołali zdobyć zaledwie jeden punkt. Zapraszam do naszej zapowiedzi spotkania.

Radomiak – Arka: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Radomiakiem Radom a Arką Gdynia będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Bartosz Gleń i Wojciech Jagoda skomentują rywalizację na stadionie im. Braci Czachorów.

Radomiak – Arka: stream online

Piątkowe spotkanie w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Radomiakiem a Arką Gdynia obejrzysz również w usłudze streamingowej CANAL+ online. Początek meczu w Radomiu o godzinie 20:30.

Radomiak – Arka: transmisja meczu

W starciu, które przyciąga uwagę kibiców, to Radomiak Radom jest faworytem. Bukmacherzy wycenili zwycięstwo Zielonych na około 1.95. Szanse piłkarzy Arki Gdynia na triumf wycenione są znacznie wyżej, bo przy kursie około 4.35. Jeśli drużyny podzielą się punktami, to kursy oscylują w granicach 3.40.

Radomiak Arka Gdynia 1.92 3.60 4.25 Odds are subject to change. Last updated 30 stycznia 2026 18:58

