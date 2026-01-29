Radomiak Radom – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (30.01.2026)

Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w piątek (30 stycznia) o godz. 20:30. Zieloni przegrali tylko jeden mecz u siebie w tym sezonie.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Radomiak – Arka: typy bukmacherskie

Radomiak Radom zmierzy się na własnym obiekcie z Arką Gdynia 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Po zimowej przerwie piłkarze wracają do rywalizacji, a kibice wreszcie doczekali się powrotu ligowych emocji. Zimą szeregi Radomiaka wzmocnił Luquinhas, doskonale znany kibicom z występów w Legii Warszawa. Trener Goncalo Feio wiąże z brazylijskim skrzydłowym duże nadzieje. Po pierwszej części sezonu Radomianie zgromadzili 26 punktów i zajmują 7. miejsce w tabeli. Zieloni są szczególnie groźni przed własną publicznością. Na stadionie im. Braci Czachorów zdobyli aż 20 punktów.

W Gdyni celem na rundę wiosenną jest przede wszystkim spokojne utrzymanie, choć niezwykle wyrównana stawka w dolnej części tabeli nie pozwala na chwilę rozluźnienia. Zespół Dawida Szwargę wzmocnili m.in. napastnik Vladislavs Gutkovskis oraz Serafin Szota. Obecnie Arka zajmuje 12. miejsce, mając zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą postawę Radomiaka oraz stabilniejszą sytuację w tabeli, gospodarze wydają się faworytem tego spotkania. Uważam, że komplet punktów zostanie w Radomiu. Mój typ: wygrana Radomiaka.

Radomiak – Arka: ostatnie wyniki

Zawodnicy Radomiaka ubiegły rok zakończyli wyjazdowym remisem z Pogonią Szczecin (2:2). Choć Zieloni przegrywali już różnicą dwóch bramek, zdołali odwrócić losy spotkania i wywalczyć cenny punkt. Wcześniej Radomianie rozbili Górnika Zabrze (4:0), ale musieli uznać wyższość Lecha Poznań (1:4). Na własnym stadionie odnieśli natomiast przekonujące zwycięstwa nad Cracovią (3:0) oraz ograli w Trójmieście Lechię Gdańsk (2:1).

Z kolei Żółto-Niebiescy w ostatnim ligowym meczu rozegranym w grudniu pokonała u siebie Motor Lublin (1:0). Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Luis Perea w 82. minucie. Gdynianie mieli też trudniejszy okres, w którym ponieśli dotkliwe porażki z Rakowem Częstochowa (1:4) oraz Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (0:2). Zespół Szwargi potrafił jednak pozytywnie zaskoczyć, odnosząc sensacyjne zwycięstwo nad Lechem Poznań (3:1), a kilka dni wcześniej wysoko przegrał z Górnikiem Zabrze (1:5).

Radomiak – Arka: historia

Dotychczasowe bezpośrednie starcia Radomiaka z Arką pokazują, jak wyrównana i nieprzewidywalna jest rywalizacja. W ostatnich latach żadna ze stron nie potrafiła wyraźnie zdominować przeciwnika, a wiele meczów kończyło się minimalnymi zwycięstwami lub podziałem punktów. W rundzie jesiennej w Gdyni padł remis (1:1). Gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Dawida Abramowicza, a po zmianie stron wyrównał Jan Grzesik. W sezonie 2020/21 na poziomie 1. Ligi w Radomiu był bezbramkowy remis.

Radomiak – Arka: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofertach bukmacherów jest Radomiak Radom. Kurs na zwycięstwo Zielonych został ustalony na około 1.95. Wygraną zawodników Arki Gdynia można obstawić przy kursie mniej więcej 4.30, a podział punków 3.45.

Radomiak Remis Arka Gdynia 1.95 3.25 4.00 1.92 3.45 4.30 1.95 3.45 4.30 Odds are subject to change. Last updated 29 stycznia 2026 13:57

Radomiak – Arka: przewidywane składy

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Alves, Kaput, Wolski – Lopes, Maurides, Capita

Arka Gdynia: Węglarz – Marcjanik, Hermoso, Gojny – Navarro, Nguiamba, Jakubczyk, Kocyła, Rusyn, Kerk – Espiau

Radomiak – Arka: sonda

Kto wygra spotkanie w Radomiu? Radomiak

Remis

Arka Gdynia Radomiak 42%

Remis 17%

Arka Gdynia 42% 12+ Votes

Radomiak – Arka: transmisja meczu

Mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 30 stycznia, o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

