Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin to wtorkowy mecz w ramach 1/2 finału Pucharu Polski. Sprawdź, czy transmisja z tego spotkania będzie w telewizji lub w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać?

Puszcza Niepołomice w PKO BP Ekstraklasie broni się przed spadkiem, mając na dzisiaj tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Nie przeszkadza to jednak w tym, aby wywalczyć trofeum w postaci Pucharu Polski. Krok w tym kierunku gracze Żubrów mogą wykonać we wtorkowy wieczór. Niepołomiczanie w drodze do tego, aby znaleźć się w gronie czterech najlepszych ekip w rozgrywkach, pokonali między innymi Sandecję Nowy Sącz czy Polonię Warszawa.

Pogoń Szczecin to natomiast zespół, który w drugim sezonie z rzędu ma zamiar powalczyć o wygranie Pucharu Polski. Wisła Kraków w 2024 roku w finale pokonała Portowców. Z kolei w tym sezonie w drodze do półfinału rozgrywek szczecinianie ogrywali kolejno Piasta Gliwice, Zagłębie Lubin czy Odrę Opole i Stal Rzeszów.

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin, transmisja w TV

Wtorkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin będzie emitowana na antenie TVP Sport. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:30. Mecz skomentują Maciej Iwański i Robert Podoliński.

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin, transmisja online

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia także na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin, kto wygra?

Kto awansuje do finału Pucharu Polski? Puszcza Niepołomice

Pogoń Szczecin Puszcza Niepołomice 0%

Pogoń Szczecin 100% 2+ Votes

Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Puszcza Niepołomice Pogoń Szczecin 4.40 3.80 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2025 13:36 .

Gdzie obejrzeć mecz Puszcza – Pogoń? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Puszcza – Pogoń? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (1 kwietnia) o godzinie 18:30.

