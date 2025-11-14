Polska U21 – Włochy U21: gdzie oglądać?
Przed nami hit kwalifikacji do mistrzostw Europy U21 – Polska zmierzy się u siebie z Włochami. Obie drużyny są w znakomitej formie, mając komplet 12 punktów. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to zespół Jerzego Brzęczka przewodzi w tabeli. Co ważne, awans na turniej w 2027 roku wywalczą tylko zwycięzcy grup oraz najlepsza z ekip z drugich miejsc. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w piątek, 14 listopada o godzinie 16:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Polska U21 – Włochy U21.
Polska U21 – Włochy U21: transmisja w TV
Spotkanie Polaków z Włochami możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale TVP Sport. Rolę komentatorów spełnią w tej stacji Maciej Iwański oraz Łukasz Trałka.
Polska U21 – Włochy U21: stream online
Mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Piątkowa potyczka zostanie bowiem wyemitowana na platformie tvpsport.pl.
Kto wygra?
- Polska 85%
- Padnie remis 8%
- Włochy 8%
13+ Votes
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (14 listopada) o godzinie 16:00.
