Polska U21 – Włochy U21: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Podopieczni Jerzego Brzęczka są liderem swojej grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy. Czy nasi rodacy zaliczą piąte zwycięstwo z rzędu?

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski U-21

Polska U21 – Włochy U21: gdzie oglądać?

Przed nami hit kwalifikacji do mistrzostw Europy U21 – Polska zmierzy się u siebie z Włochami. Obie drużyny są w znakomitej formie, mając komplet 12 punktów. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to zespół Jerzego Brzęczka przewodzi w tabeli. Co ważne, awans na turniej w 2027 roku wywalczą tylko zwycięzcy grup oraz najlepsza z ekip z drugich miejsc. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w piątek, 14 listopada o godzinie 16:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Polska U21 – Włochy U21.

Polska U21 – Włochy U21: transmisja w TV

Spotkanie Polaków z Włochami możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale TVP Sport. Rolę komentatorów spełnią w tej stacji Maciej Iwański oraz Łukasz Trałka.

Polska U21 – Włochy U21: stream online

Mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Piątkowa potyczka zostanie bowiem wyemitowana na platformie tvpsport.pl.

Kto wygra? Polska

Padnie remis

Włochy Polska 85%

Padnie remis 8%

Włochy 8% 13+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Polska U21 – Włochy U21? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Polska U21 – Włochy U21? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (14 listopada) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.