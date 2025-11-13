Polska U21 – Włochy U21: typy, kursy, zapowiedź (14.11.2025)

Polska U21 – Włochy U21: typy i kursy na mecz kwalifikacji mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka zaliczą kolejny doskonały występ? Przed nimi trudne zadanie, a mianowicie pojedynek z Włochami. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w nadchodzący piątek, 14 listopada o godzinie 16:00.

Polska U21 – Włochy U21, typy i przewidywania

Przed nami hit eliminacji do mistrzostw Europy U21 – Polska zmierzy się z Włochami w meczu na szczycie grupy E. Obie drużyny są w znakomitej formie, mając na swoim koncie komplet 12 oczek po czterech spotkaniach. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to podopieczni Jerzego Brzęczka przewodzą w tabeli. Stawką rywalizacji będą bardzo cenne punkty w walce o awans, gdyż bezpośredni bilet na Euro 2027 otrzymają wyłącznie zwycięzcy grup oraz najlepszy zespół z drugich miejsc. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w nadchodzący piątek, czyli 14 listopada, o godzinie 16:00.

W tym meczu wierzę w naszą młodzieżówkę, która udowodniła już, że potrafi rywalizować z najlepszymi. Stawiam na zwycięstwo ekipy Biało-Czerwonych, która powinna wykorzystać świetną formę oraz atut własnego boiska. Mój typ: zwycięstwo reprezentacji Polski.

Polska U21 – Włochy U21, sytuacja kadrowa

W zbliżającym się spotkaniu juniorskich reprezentacji Polski i Włoch oba zespoły będą osłabione. W drużynie Biało-Czerwonych zabraknie Kacpra Urbańskiego, Marcela Krajewskiego oraz Mateusza Kowalczyka. Zatem Jerzy Brzęczek będzie musiał poszukać nowych rozwiązań zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Po stronie ekipy Azzurrich też nie obędzie się bez strat – z powodu kontuzji nie zagrają Fabio Chiarodia oraz Cristian Volpato.

Polska U21 – Włochy U21, ostatnie wyniki

Zarówno Polska U21, jak i Włochy U21 mogą pochwalić się znakomitą formą – obie drużyny mają na koncie komplet czterech zwycięstw oraz 12 punktów w trwających eliminacjach. Polacy w ostatnich meczach rozbili Szwecję 6:0 i pewnie pokonali Czarnogórę 2:0. Włosi natomiast wygrali 5:1 z Armenią oraz 4:0 ze wspomnianą wyżej Szwecją. Starcie zapowiada się więc jako potyczka dwóch niepokonanych ekip, które imponują doskonałą dyspozycją.

Polska U21 – Włochy U21, historia

Historia bezpośrednich spotkań Polski U21 z Włochami U21 jest bardzo krótka – dotychczas rozegrano tylko dwa takie mecze. Bilans jest idealnie wyrównany: raz triumfował zespół Biało-Czerwonych, a raz górą była ekipa Azzurrich. Co ciekawe, w żadnym z tych starć nie padł remis. Zatem nadchodzące spotkanie będzie okazją, by któraś z drużyn przechyliła szalę rywalizacji na swoją korzyść. Liczymy na wielkie emocje w jutrzejszym pojedynku.

Polska U21 – Włochy U21, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są goście, którzy podobnie jak gospodarze pokazują się ze znakomitej strony w tegorocznych eliminacjach. Kurs na wygraną Polaków wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Włochów to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Polska U21 – Włochy U21, przewidywane składy

Polska U21: Łubik – Potulski, Matysik, Drapiński, Gurgul – Duda, Kozubal – Pietuszewski, Reguła, Pieńko – Bogacz

Włochy U21: Palmisani – Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi – Pisilli, Lipani, Ndour – Cherubini, Camarda, Koleosho

Polska U21 – Włochy U21, kto wygra?

Polska U21 – Włochy U21, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Polską a Włochami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadającą się potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Początek hitowej rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie już w najbliższy piątek, 14 listopada o godzinie 16:00.

