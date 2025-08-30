PressFocus Na zdjęciu: Paweł Kieszek

Polonia – Pogoń, gdzie oglądać?

Walka w tabeli Betclic 1. Ligi jest niezwykle wyrównana. Polonia Warszawa może i znajduje się bliżej strefy spadkowej, ale dystans do strefy barażowej jest minimalny. Bliżej niej znajduje się najbliższy rywal Czarnych Koszul, czyli Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Sprawdź gdzie możesz zobaczyć najbliższe derby Mazowsza.

Polonia – Pogoń, transmisja TV

Sobotni mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 19:30. Tym razem nie będzie transmisji w tradycyjnej telewizji.

Polonia – Pogoń, transmisja online

Mecz ten będzie natomiast dostępny w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

Polonia – Pogoń, kto wygra?

Polonia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną Polonii Warszawa wynosi tylko 1.95. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Grodzisk Mazowiecki jest to 3.35. Kurs na remis wynosi z kolei 3.88.

Polonia Warszawa Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1.95 3.88 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 01:41 .

Gdzie oglądać mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Mecz można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Sobotni mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 19:30.

