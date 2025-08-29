Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

22:13, 29. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Polonia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki: typy i kursy na sobotni mecz 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Mateusz Kuchta
PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kuchta

Polonia – Pogoń: typy i przewidywania

W weekend czekają nas mecze w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Jednym z najciekawszych pojedynków tej serii gier będą rozegrane w Warszawie derby Mazowsza. W nich miejscowa Polonia podejmie na Konwiktorskiej Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W teorii faworytem będą gospodarze, ale zwycięstwo przyjezdnych nie powinno nikogo zdziwić. To natomiast zwiastuje kapitalne zawody, w których może dojść do wielu zwrotów akcji. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Betclic
1,53
Obie drużyny strzelą – TAK
*Kursy z 29.08.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Polonia – Pogoń: ostatnie wyniki

Postawa zawodników Polonii w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Zawodnicy z Warszawy pokonali jedynie spadkowicza z Ekstraklasy, Stal Mielec (3:1) oraz głównego kandydata do spadku, Znicz Pruszków (4:1). W pozostałych spotkaniach Czarne Koszule nie zdołały sięgnąć po komplet punktów, a rywale nie zawsze byli poza zasięgiem. Polonia wypadła poniżej oczekiwań z Pogonią Siedlce (1:1), czy GKS-em Tychy (1:2).

Piłkarze z Grodziska Mazowieckiego zaliczają awans za awansem. Aktualnie zaprowadziło ich to do Betclic 1. Ligi, ale na tym może się nie skończyć. Pogoń wygrała trzy z siedmiu meczów, dzięki czemu znajduje się w okolicy strefy baraży o awans. Chcąc długoterminowo pozostać w czołówce, zespół Piotra Stokowca nie powinien przegrywać takich spotkań jak niedawno 0:3 w Bytomiu z Polonią.

Polonia – Pogoń: historia

Kluby te nie miały okazji rywalizować ze sobą od czterech lat, a konkretnie od sezonu 2020/2021, kiedy to Polonia i Pogoń zmierzyły się jeszcze w 3. lidze. Wówczas górą byli zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego, którzy zwyciężyli w Warszawie 2:0 po dwóch bramkach zdobytych po zmianie stron.

Polonia – Pogoń: kursy bukmacherskie

W derbach Mazowsza większe szanse zdaniem bukmacherów mają piłkarze reprezentujący Polonię Warszawa. Wskazują na to kursy między 1.95 a 2.00. Sukces Pogoni Grodzisk Mazowiecki wyceniono kursami od 3.25 do 3.40. Remis można zagrać po kursie nawet 4.25.

Polonia Warszawa
Remis
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
2.00
3.80
3.40
1.97
4.25
3.35
1.97
3.90
3.35
1.95
3.88
3.35
2.00
4.25
3.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 21:29.

Polonia – Pogoń: przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Hoxhallari, Grudniewski, Salihu, Durmus, Poczobut, Wojciechowski, Gnase, Dadok, Vega, Zjawiński

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Fabiszewski, Gajgier, Olewiński, Adkonis, Los, Staniszewski, Wypart, Szczepaniak, Adamski

Polonia – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Początek derbów Mazowsza o godzinie 19:30. Spotkanie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

