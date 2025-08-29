Polonia Warszawa

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kuchta

Polonia – Pogoń: typy i przewidywania

W weekend czekają nas mecze w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Jednym z najciekawszych pojedynków tej serii gier będą rozegrane w Warszawie derby Mazowsza. W nich miejscowa Polonia podejmie na Konwiktorskiej Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W teorii faworytem będą gospodarze, ale zwycięstwo przyjezdnych nie powinno nikogo zdziwić. To natomiast zwiastuje kapitalne zawody, w których może dojść do wielu zwrotów akcji. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Polonia – Pogoń: ostatnie wyniki

Postawa zawodników Polonii w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia. Zawodnicy z Warszawy pokonali jedynie spadkowicza z Ekstraklasy, Stal Mielec (3:1) oraz głównego kandydata do spadku, Znicz Pruszków (4:1). W pozostałych spotkaniach Czarne Koszule nie zdołały sięgnąć po komplet punktów, a rywale nie zawsze byli poza zasięgiem. Polonia wypadła poniżej oczekiwań z Pogonią Siedlce (1:1), czy GKS-em Tychy (1:2).

Piłkarze z Grodziska Mazowieckiego zaliczają awans za awansem. Aktualnie zaprowadziło ich to do Betclic 1. Ligi, ale na tym może się nie skończyć. Pogoń wygrała trzy z siedmiu meczów, dzięki czemu znajduje się w okolicy strefy baraży o awans. Chcąc długoterminowo pozostać w czołówce, zespół Piotra Stokowca nie powinien przegrywać takich spotkań jak niedawno 0:3 w Bytomiu z Polonią.

Polonia – Pogoń: historia

Kluby te nie miały okazji rywalizować ze sobą od czterech lat, a konkretnie od sezonu 2020/2021, kiedy to Polonia i Pogoń zmierzyły się jeszcze w 3. lidze. Wówczas górą byli zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego, którzy zwyciężyli w Warszawie 2:0 po dwóch bramkach zdobytych po zmianie stron.

Polonia – Pogoń: kursy bukmacherskie

W derbach Mazowsza większe szanse zdaniem bukmacherów mają piłkarze reprezentujący Polonię Warszawa. Wskazują na to kursy między 1.95 a 2.00. Sukces Pogoni Grodzisk Mazowiecki wyceniono kursami od 3.25 do 3.40. Remis można zagrać po kursie nawet 4.25.

Polonia – Pogoń: przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Hoxhallari, Grudniewski, Salihu, Durmus, Poczobut, Wojciechowski, Gnase, Dadok, Vega, Zjawiński

Pogoń: Kieszek – Noiszewski, Fabiszewski, Gajgier, Olewiński, Adkonis, Los, Staniszewski, Wypart, Szczepaniak, Adamski

Polonia – Pogoń: transmisja meczu

Mecz Polonia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Początek derbów Mazowsza o godzinie 19:30. Spotkanie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

