Poogń Szczecin i Zagłębie Lubin zakończą zmagania w 16. kolejce PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Valentin Cojocaru

Pogoń – Zagłębie, gdzie oglądać?

W poniedziałek odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Pogoń Szczecin przed własną publicznością podejmie Zagłębie Lubin. Portowcy przystąpią do tego meczu po porażce z Jagiellonią Białystok (1:2).

Zagłębie Lubin natomiast stanęło na wysokości zadania w swoim ostatnim występie. Podopieczni Jacka Ojrzyńskiego przed przerwą reprezentacyjną w świetnym stylu ograli Górnik Zabrze (2:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Pogoń – Zagłębie, transmisja w TV

Spotkanie Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin możesz obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Pogoń – Zagłębie, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie również transmitowana drogą online. Mecz obejrzysz w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Pogoń – Zagłębie, kto wygra?

Pogoń – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowego spotkania jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Portowców, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 4.00.

Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 1.80 3.90 4.40 Odds are subject to change. Last updated 24 listopada 2025 19:14

