W 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do meczu drużyn walczących o poprawę swojej sytuacji – Pogoń Szczecin podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Przed tą serią gier Portowcy zajmują 14. miejsce w stawce z dorobkiem 21 punktów. Jeszcze trudniej położone są Słonie, które z 19 oczkami zamykają tabelę. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV

Starcie w ramach 20. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie zawody skomentują Filip Surma i Wojciech Jagoda.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: stream online

Mecz Pogoni Szczecin z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza możesz śledzić w internecie. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (8 lutego) o godzinie 12:15.

