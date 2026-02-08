Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: gdzie oglądać?
W 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do meczu drużyn walczących o poprawę swojej sytuacji – Pogoń Szczecin podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Przed tą serią gier Portowcy zajmują 14. miejsce w stawce z dorobkiem 21 punktów. Jeszcze trudniej położone są Słonie, które z 19 oczkami zamykają tabelę. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja w TV
Starcie w ramach 20. serii gier PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360 – gdzie zawody skomentują Filip Surma i Wojciech Jagoda.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: stream online
Mecz Pogoni Szczecin z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza możesz śledzić w internecie. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Kto wygra?
- Pogoń
- Padnie remis
- Termalica
0 Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (8 lutego) o godzinie 12:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.