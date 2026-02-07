Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy. Zespół Portowców podejmie u siebie ekipę Słoni. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą niedzielę, 8 lutego o godzinie 12:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania

PKO BP Ekstraklasa wróciła już do rywalizacji po zimowej przerwie, a w 20. kolejce Pogoń Szczecin podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Obie drużyny znajdują się w trudnej sytuacji – przed tą serią gier Portowcy zajmują 14. miejsce z dorobkiem 21 punktów, natomiast Słonie są ostatnie w tabeli, mając na swoim koncie 19 oczek. To sprawia, że nadchodzące spotkanie może mieć duże znaczenie w walce o utrzymanie. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w tę niedzielę, 8 lutego o godzinie 12:15.

W tym meczu stawiam na Pogoń Szczecin, za którą przemawia m.in. korzystna historia bezpośrednich spotkań z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Portowcy wygrali trzy z pięciu ostatnich starć, co daje im pewną przewagę. Mój typ: zwycięstwo Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed meczem jest dość korzystna dla obu zespołów. W Pogoni Szczecin zabraknie jedynie Leo Borgesa oraz Rajmunda Molnara, którzy mają problemy zdrowotne. Z kolei Bruk-Bet Termalica Nieciecza powinna przystąpić do spotkania w pełnym składzie.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin w ostatnich spotkaniach notowała mieszane rezultaty – przegrała 1:2 z Motorem Lublin w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, a wcześniej zremisowała 0:0 z Jabloncem w spotkaniu kontrolnym. Bruk-Bet Termalica Nieciecza w tym czasie uległa 0:1 Cracovii na ligowym podwórku oraz rozgromiła Stal Rzeszów 8:1 w meczu towarzyskim.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia

Historia bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść Pogoni Szczecin. W pięciu poprzednich meczach zespół Portowców wygrał trzykrotnie, natomiast dwa razy padł remis. Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie zdołała w tym okresie odnieść ani jednego zwycięstwa. Drużyna Słoni liczy zatem na przełamanie w zbliżającym się pojedynku.

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 1.60, typ na zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki Nieciecza to około 4.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Pogoń Szczecin Bruk-Bet Termalica Nieciecza Odds are subject to change. Last updated 6 lutego 2026 18:07

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Keramitsis, Szalai – Juwara, Ulvestad, Pozo, Koutris – Greenwood, Grosicki – Mukairu

Termalica: Chovan – Isik, Kopacz, Kasperkiewicz – Hilbrycht, Guerrero, Kubica, Wolski – Kurzawa, Jimenez – Zapolnik

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja meczu

Ciekawy pojedynek między Pogonią Szczecin a Bruk-Betem Termaliką Nieciecza będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Tę potyczkę możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360, a także w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Filip Surma i Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą niedzielę, czyli 8 lutego, o godzinie 12:15.

