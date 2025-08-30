Pisa SC – AS Roma: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Beniaminek stanie przed trudnym zadaniem. Do Toskanii przyjedzie bowiem gigant z Rzymu. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Pisa SC – AS Roma, gdzie oglądać?

W drugiej kolejce Serie A dojdzie do niezwykle ciekawego pojedynku – Pisa po ponad trzydziestu latach ponownie zagra z Romą. Beniaminek z Toskanii wrócił do elity po bardzo długiej przerwie i będzie walczył o utrzymanie. Prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego rzymski zespół celuje natomiast w najwyższe laury, z mistrzostwem na czele. To klasyczny mecz drużyny wojującej o byt z ekipą marzącą o tytule, który na starcie sezonu może przynieść sporo emocji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:45.

Pisa SC – AS Roma, transmisja w TV

Starcie w ramach 2. kolejki Serie A oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 2.

Pisa SC – AS Roma, transmisja online

Spotkanie Pisa SC – AS Roma obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Mecz znajdziesz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl.

Pisa SC – AS Roma, sonda

Pisa SC – AS Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki są goście, którzy mają dużo większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od gospodarzy. Kurs na wygraną Pisy wynosi około 5.00, typ na zwycięstwo Romy to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto w STS, podając w trakcie procesu rejestracyjnego nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Pisa AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 15:23 .

