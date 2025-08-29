Pisa SC – AS Roma: typy i kursy na mecz Serie A. Beniaminek kontra czołowy zespół ligi. W jutrzejszym pojedynku nie powinno zabraknąć emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Romeo Anconetani już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 20:45.

Pisa SC – AS Roma, typy i przewidywania

Przed nami wyjątkowe spotkanie 2. kolejki Serie A, w którym Pisa zmierzy się z Romą. Obie drużyny staną naprzeciwko siebie po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat, co bez wątpienia nadaje temu starciu dodatkowego smaczku. Zespół z Toskanii niedawno powrócił do włoskiej ekstraklasy po długiej przerwie, więc jego głównym celem na ten sezon jest utrzymanie w elicie. Rzymianie mają natomiast zupełnie inne ambicje – stołeczny klub chce włączyć się do walki o najwyższe cele, w tym także o Scudetto.

Zatem spotkanie zapowiada się jako starcie beniaminka z ligowym gigantem, gdzie każda ze stron ma coś ważnego do udowodnienia. W związku z tym zgromadzeni na trybunach kibice mogą liczyć na sporą dawkę emocji oraz ciekawe widowisko. Początek rywalizacji na Stadio Romeo Anconetani już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 20:45.

Drużyna Gian Piero Gasperiniego jest zdecydowanym faworytem jutrzejszego meczu. Sięgnięcie po trzy punkty przez ekipę Wilków to według nas prawdopodobny scenariusz. Dlatego stawiamy na zwycięstwo rzymskiego zespołu. Nasz typ: wygrana Romy.

Pisa SC – AS Roma, sytuacja kadrowa

Obie drużyny są osłabione przed sobotnim pojedynkiem. W ekipie gospodarzy najpewniej nie zobaczymy Pietro Beruatto, Tomasa Estevesa, Alexandra Linda, Mateusa Lusuardiego oraz Isaka Vurala. Natomiast po stronie zespołu gości nie należy się spodziewać takich zawodników jak Leon Bailey, Lorenzo Pellegrini, Anass Salah-Eddine i Edoardo Bove.

Kontuzje i zawieszenia Pisa Zawodnik Powrót Mateus Lusuardi Uraz ścięgna udowego Niepewny Isak Vural Uraz więzadła Niepewny Tomás Esteves Uraz więzadła krzyżowego Niepewny

Kontuzje i zawieszenia AS Roma Zawodnik Powrót Lorenzo Pellegrini Uraz ścięgna udowego Niepewny Leon Bailey Uraz mięśnia Początek września 2025

Pisa SC – AS Roma, ostatnie wyniki

W pierwszej kolejce nowego sezonu włoskiej ekstraklasy Pisa SC zainkasowała jeden punkt, remisując 1:1 z zawsze groźną Atalantą Bergamo. Z kolei AS Roma rozpoczęła kampanię 2025/2026 od zwycięstwa – rzymianie skromnie pokonali Bolonię 1:0 i tym samym sięgnęli po komplet oczek. Zatem można powiedzieć, że obie ekipy udanie zainaugurowały sezon, nie ponosząc porażki na starcie rozgrywek, co na pewno jest dobrym prognostykiem.

Pisa SC – AS Roma, historia

Historia bezpośrednich starć Pisy z Romą jest niezwykle skromna, ale jednocześnie ciekawa. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą zaledwie dwukrotnie – miało to miejsce w Serie A w sezonie 1990/1991. W jednym meczu górą była Pisa, która pokonała rywala 2:0. Drugie spotkanie padło jednak łupem Romy, która zwyciężyła 1:0. Bilans tych potyczek pozostaje więc całkowicie wyrównany – po jednym triumfie każdej ze stron oraz brak remisów.

Pisa SC – AS Roma, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki są goście, którzy mają dużo większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od gospodarzy. Kurs na wygraną Pisy wynosi około 5.00, typ na zwycięstwo Romy to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Załóż nowe konto w STS, podając w trakcie procesu rejestracyjnego nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Pisa SC – AS Roma, przewidywane składy

Pisa Alberto Gilardino AS Roma Gian Piero Gasperini Pisa Alberto Gilardino 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Semper 4 Caracciolo 5 Canestrelli 44 Denoon 15 Touré 6 Marin 20 Aebischer 3 Angori 32 Moreo 10 Tramoni 18 Nzola 11 Ferguson 92 Shaarawy 21 Dybala 3 Angelino 17 Koné 4 Cristante 43 Wesley 5 NDicka 23 Mancini 22 Hermoso 99 Svilar 1 Semper 4 Caracciolo 5 Canestrelli 44 Denoon 15 Touré 6 Marin 20 Aebischer 3 Angori 32 Moreo 10 Tramoni 18 Nzola 11 Ferguson 92 Shaarawy 21 Dybala 3 Angelino 17 Koné 4 Cristante 43 Wesley 5 NDicka 23 Mancini 22 Hermoso 99 Svilar 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład AS Roma Gian Piero Gasperini Rezerwowi 7 Mehdi Léris 8 Malthe Höjholt 9 Henrik Meister 11 Juan Cuadrado 12 Nicolas 14 Ebenezer Akinsanmiro 16 Louis Buffon 22 Simone Scuffet 33 Arturo Calabresi 36 Gabriele Piccinini 45 Alexander Lind 72 Giacomo Maucci 76 Jeremy Mbambi 77 Mert Durmush 92 Emanuel Vignato 2 Devyne Rensch 8 Neil El Aynaoui 9 Artem Dowbyk 18 Matias Soule 19 Zeki Celik 32 Devis Vasquez 35 Tommaso Baldanzi 61 Niccolo Pisilli 87 Daniele Ghilardi 91 Radoslaw Zelezny

Pisa SC – AS Roma, kto wygra?

Pisa SC – AS Roma, transmisja meczu

Mecz między Pisą a Romą w ramach 2. kolejki Serie A oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Stadio Romeo Anconetani już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 20:45. Sędzią głównym jutrzejszych zawodów będzie Giuseppe Collu.

