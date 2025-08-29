Pisa SC – AS Roma, typy i przewidywania
Przed nami wyjątkowe spotkanie 2. kolejki Serie A, w którym Pisa zmierzy się z Romą. Obie drużyny staną naprzeciwko siebie po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat, co bez wątpienia nadaje temu starciu dodatkowego smaczku. Zespół z Toskanii niedawno powrócił do włoskiej ekstraklasy po długiej przerwie, więc jego głównym celem na ten sezon jest utrzymanie w elicie. Rzymianie mają natomiast zupełnie inne ambicje – stołeczny klub chce włączyć się do walki o najwyższe cele, w tym także o Scudetto.
Zatem spotkanie zapowiada się jako starcie beniaminka z ligowym gigantem, gdzie każda ze stron ma coś ważnego do udowodnienia. W związku z tym zgromadzeni na trybunach kibice mogą liczyć na sporą dawkę emocji oraz ciekawe widowisko. Początek rywalizacji na Stadio Romeo Anconetani już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 20:45.
Drużyna Gian Piero Gasperiniego jest zdecydowanym faworytem jutrzejszego meczu. Sięgnięcie po trzy punkty przez ekipę Wilków to według nas prawdopodobny scenariusz. Dlatego stawiamy na zwycięstwo rzymskiego zespołu. Nasz typ: wygrana Romy.
Pisa SC – AS Roma, sytuacja kadrowa
Obie drużyny są osłabione przed sobotnim pojedynkiem. W ekipie gospodarzy najpewniej nie zobaczymy Pietro Beruatto, Tomasa Estevesa, Alexandra Linda, Mateusa Lusuardiego oraz Isaka Vurala. Natomiast po stronie zespołu gości nie należy się spodziewać takich zawodników jak Leon Bailey, Lorenzo Pellegrini, Anass Salah-Eddine i Edoardo Bove.
Mateus Lusuardi
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Isak Vural
Uraz więzadła
Niepewny
Tomás Esteves
Uraz więzadła krzyżowego
Niepewny
Lorenzo Pellegrini
Uraz ścięgna udowego
Niepewny
Leon Bailey
Uraz mięśnia
Początek września 2025
Pisa SC – AS Roma, ostatnie wyniki
W pierwszej kolejce nowego sezonu włoskiej ekstraklasy Pisa SC zainkasowała jeden punkt, remisując 1:1 z zawsze groźną Atalantą Bergamo. Z kolei AS Roma rozpoczęła kampanię 2025/2026 od zwycięstwa – rzymianie skromnie pokonali Bolonię 1:0 i tym samym sięgnęli po komplet oczek. Zatem można powiedzieć, że obie ekipy udanie zainaugurowały sezon, nie ponosząc porażki na starcie rozgrywek, co na pewno jest dobrym prognostykiem.
Pisa SC – AS Roma, historia
Historia bezpośrednich starć Pisy z Romą jest niezwykle skromna, ale jednocześnie ciekawa. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą zaledwie dwukrotnie – miało to miejsce w Serie A w sezonie 1990/1991. W jednym meczu górą była Pisa, która pokonała rywala 2:0. Drugie spotkanie padło jednak łupem Romy, która zwyciężyła 1:0. Bilans tych potyczek pozostaje więc całkowicie wyrównany – po jednym triumfie każdej ze stron oraz brak remisów.
Pisa SC – AS Roma, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki są goście, którzy mają dużo większe doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym od gospodarzy. Kurs na wygraną Pisy wynosi około 5.00, typ na zwycięstwo Romy to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Załóż nowe konto w STS, podając w trakcie procesu rejestracyjnego nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Pisa SC – AS Roma, przewidywane składy
|7Mehdi Léris
|8Malthe Höjholt
|9Henrik Meister
|11Juan Cuadrado
|12Nicolas
|14Ebenezer Akinsanmiro
|16Louis Buffon
|22Simone Scuffet
|33Arturo Calabresi
|36Gabriele Piccinini
|45Alexander Lind
|72Giacomo Maucci
|76Jeremy Mbambi
|77Mert Durmush
|92Emanuel Vignato
|2Devyne Rensch
|8Neil El Aynaoui
|9Artem Dowbyk
|18Matias Soule
|19Zeki Celik
|32Devis Vasquez
|35Tommaso Baldanzi
|61Niccolo Pisilli
|87Daniele Ghilardi
|91Radoslaw Zelezny
Pisa SC – AS Roma, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Pisy
- remisem
- zwycięstwem Romy
0 Votes
Pisa SC – AS Roma, transmisja meczu
Mecz między Pisą a Romą w ramach 2. kolejki Serie A oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Stadio Romeo Anconetani już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia o godzinie 20:45. Sędzią głównym jutrzejszych zawodów będzie Giuseppe Collu.
