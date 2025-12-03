Piast Gliwice - Lech Poznań: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach STS Pucharu Polski z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

Piast Gliwice – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Środowa rywalizacja z udziałem Piasta Gliwice i Lecha Poznań w STS Pucharze Polski będzie dostępna do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Prawa do transmisji meczów z krajowego pucharu posiada TVP. Tym samym poszczególne rywalizacje są dostępne na antenach TVP Sport i na stronie internetowej TVPSport.pl. Ponadto spotkania można oglądać na urządzeniach mobilnych czy Smart TV.

Piast Gliwice i Lech Poznań podejdą do potyczki w minorowych nastrojach. Niebiesko-czerwoni podejdą do rywalizacji po przegranej z Widzewem Łódź (0:2). Z kolei Kolejorz ma za sobą zremisowane starcie z Wisłą Płock (0:0). Do potyczki gliwiczan z lechitami dojdzie po raz drugi w tym roku. W maju lepszy był Lech (1:0) po trafieniu Afonso Sousy.

Piast Gliwice – Lech Poznań: transmisja w TV

Transmisja ze środowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Piast Gliwice – Lech Poznań rozpocznie się we wtorek, 3 grudnia o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami starcia będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Piast Gliwice – Lech Poznań: stream online

Środowa potyczka nie będzie do obejrzenia tylko w tradycyjny sposób, ale też w internecie. Transmisja z meczu Piast Gliwice – Lech Poznań będzie również dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne jak smartfon czy tablet, ale też na Smart TV.

Kiedy i o której mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Spotkanie Piast Gliwice – Lech Poznań rozpocznie się w środę, 3 grudnia o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Lech Poznań? Transmisję ze spotkania Piast – Lech można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport.

