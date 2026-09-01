Yamal zrobił coś, czego nie zdążył nawet Messi. Barcelona ma nowy rekord

Lamine Yamal przeszedł do historii FC Barcelony. "Mundo Deportivo" informuje, że 19-latek strzelił 50. gola dla klubu szybciej niż Lionel Messi. Hiszpan ustanowił rekord.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal znów zadziwia świat. Poprawił osiągnięcie samego Messiego

Lamine Yamal po raz kolejny udowodnił, że jego rozwój wymyka się wszelkim schematom. Gwiazdor FC Barcelony osiągnął właśnie kolejny spektakularny kamień milowy, a przy okazji wyprzedził w jednej ze statystyk samego Lionela Messiego.

19-latek dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Rayo Vallecano, które Barca wygrała aż 5:2. Pierwsze trafienie padło w 21. minucie, kiedy Lamine Yamal precyzyjnym uderzeniem skierował piłkę do bramki. W końcówce spotkania dołożył drugiego gola.

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Obecnie oficjalny dorobek Hiszpana w pierwszym zespole Barcelony wzrósł już do 51 bramek. Zawodnik granicę 50 trafień przekroczył zatem w wieku zaledwie 19 lat, ustanawiając tym samym nowy klubowy rekord.

Jak informuje hiszpańskie źródło, Lamine Yamal dokonał tego szybciej niż legendy Barcelony. Między innymi Josep Escola potrzebował na osiągnięcie tego pułapu 20 lat, natomiast Lionel Messi zrobił to jako 21-latek. Tym samym aktualny reprezentant Hiszpanii zapisał swoje nazwisko w klubowej historii przed argentyńskim geniuszem.

Skala tego osiągnięcia robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzymy na drogę Lamine’a Yamala. Skrzydłowy zadebiutował w pierwszym zespole w kwietniu 2023 roku, mając zaledwie 15 lat. Od tamtej pory konsekwentnie zwiększa swoją rolę w drużynie i kolekcjonuje kolejne rekordy.