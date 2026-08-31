Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (01.09.2026)

Iga Świątek rozpoczyna wielkoszlemowy US Open. W 1.rundzie jej rywalką będzie Xiyu Wang z Chin. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Iga Świątek – Xiyu Wang odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek, 1 września 2026 roku. Początek spotkania 1/64 finału US Open zaplanowano na godzinę 01:00 czasu polskiego.

Świątek zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu WTA, natomiast jej rywalka jest sklasyfikowana na 80. pozycji. Różnica w światowym zestawieniu jest więc wyraźna i to Polka będzie faworytką tego pojedynku. Zwyciężczyni awansuje do drugiej rundy US Open. Bilans bezpośrednich spotkań wypada na korzyść naszej rodaczki, która dwukrotnie wygrała bez straty seta.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja na żywo meczu Igi Świątek z Xiyu Wang będzie dostępna w telewizji na antenie Eurosportu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 01:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek 1 września 2026 roku.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja za darmo w STS TV

Transmisja za darmo meczu Igi Świątek z Xiyu Wang będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Załóż konto w STS z kodem GOAL. Warunkiem odblokowania transmisji jest również postawienie pierwszego dowolnego zakładu za min. 2 zł. Transmisja dostępna w sekcji „zakłady live”.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek w internecie będzie można oglądać w serwisie HBO Max. Dostęp zostanie przyznany po zakupie abonamentu.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Iga Świątek – Xiyu Wang będzie transmitowany w TV na Eurosporcie. Transmisja online będzie dostępna w HBO Max oraz za darmo w STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek – Wang w pierwszej rundzie US Open rozpocznie się 1 września 2026 roku o godzinie 01:00 czasu polskiego.

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