FC Barcelona – Rayo Vallecano: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (31.08.2026)

FC Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano w starciu 3. kolejki La Liga. Początek spotkania w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelony w TV oraz online.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona – Vallecano: gdzie oglądać?

FC Barcelona ma przed sobą kolejny mecz ligowy. W ramach 3. kolejki La Liga zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Poprzednie dwa spotkania podopieczni Hansiego Flicka wygrali bez większego problemu. Poradzili sobie z Elche (5:0) oraz Athletic Bilbao (2:0). Ponownie na „dziewiątce” wystąpi Raphinha. Transfer nowego napastnika jest jeszcze w trakcie finalizacji.

Ich rywal, czyli Rayo Vallecano po dwóch meczach ma tylko jeden punkt. Niedawno zremisowali z Alaves (1:1). Z kolei w 1. kolejce przegrali na wyjeździe z Sevillą (1:2). Warto dodać, że nie pokonali Blaugrany od sześciu bezpośrednich spotkań.

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Barcelona – Vallecano: transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Początek transmisji o godzinie 21:30 na kanale Canal+ Sport 6.

Barcelona – Vallecano: transmisja online

Transmisja meczu Barcelona – Vallecano będzie dostępna za darmo w STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny zakład za min. 2 zł. Dostęp gwarantuje także Canal+ online, do którego należy wykupić dostęp z odpowiednim pakietem sportowym.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano? Transmisja meczu Barcelona – Vallecano będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie FC Barcelona – Rayo Vallecano? Mecz Barcelona – Vallecano zostanie rozegrany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:30.

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