Odra Opole – ŁKS Łódź: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Ekipa Niebiesko-Czerwonych podejmie drużynę Rycerzy Wiosny. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Odra Opole – ŁKS Łódź, gdzie oglądać?

W 8. kolejce Betclic 1. Ligi dojdzie do ciekawego starcia w Opolu, gdzie miejscowa Odra podejmie ŁKS Łódź. Obie drużyny mają za sobą nierówny początek sezonu. Gospodarze zgromadzili dotychczas 8 punktów, natomiast ekipa z Łodzi posiada na swoim koncie 10 oczek, dzięki czemu plasuje się wyżej w ligowej tabeli. Spotkanie na Itaka Arenie zapowiada się więc jako wyrównana rywalizacja, w której każda ze stron będzie chciała przełamać ligową przeciętność. Początek meczu już dziś, w niedzielę 31 sierpnia, o godzinie 17:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Odra Opole – ŁKS Łódź.

Odra Opole – ŁKS Łódź, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 8. serii gier Betclic 1. Ligi nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji.

Odra Opole – ŁKS Łódź, transmisja online

Mecz między Odrą Opole a ŁKS-em Łódź można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Niedzielny pojedynek zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie streamingowej tvpsport.pl i w dostępnej na większość urządzeń aplikacji TVP Sport.

Ponadto wszystkie spotkania tych rozgrywek są transmitowane w specjalnej usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u tego bukmachera, wpisując podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL, a następnie wpłacić środki w dowolnej wysokości.

Odra Opole – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy mogą pochwalić się większym dorobkiem punktowym. Kurs na wygraną Odry Opole wynosi około 3.10, natomiast typ na zwycięstwo ŁKS-u Łódź to mniej więcej 2.20. Rejestrując konto u bukmachera Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Odra Opole ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 17:08 .

