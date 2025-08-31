Odra Opole – ŁKS Łódź, gdzie oglądać?
W 8. kolejce Betclic 1. Ligi dojdzie do ciekawego starcia w Opolu, gdzie miejscowa Odra podejmie ŁKS Łódź. Obie drużyny mają za sobą nierówny początek sezonu. Gospodarze zgromadzili dotychczas 8 punktów, natomiast ekipa z Łodzi posiada na swoim koncie 10 oczek, dzięki czemu plasuje się wyżej w ligowej tabeli. Spotkanie na Itaka Arenie zapowiada się więc jako wyrównana rywalizacja, w której każda ze stron będzie chciała przełamać ligową przeciętność. Początek meczu już dziś, w niedzielę 31 sierpnia, o godzinie 17:30.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Odra Opole – ŁKS Łódź.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Odra Opole – ŁKS Łódź, transmisja w TV
Spotkanie w ramach 8. serii gier Betclic 1. Ligi nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji.
- Zobacz: tabela Betclic 1. Ligi
Odra Opole – ŁKS Łódź, transmisja online
Mecz między Odrą Opole a ŁKS-em Łódź można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Niedzielny pojedynek zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie streamingowej tvpsport.pl i w dostępnej na większość urządzeń aplikacji TVP Sport.
Ponadto wszystkie spotkania tych rozgrywek są transmitowane w specjalnej usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u tego bukmachera, wpisując podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL, a następnie wpłacić środki w dowolnej wysokości.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Odra Opole – ŁKS Łódź, sonda
Kto wygra?
- Odra 50%
- Padnie remis 50%
- ŁKS 0%
2+ Votes
Odra Opole – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy mogą pochwalić się większym dorobkiem punktowym. Kurs na wygraną Odry Opole wynosi około 3.10, natomiast typ na zwycięstwo ŁKS-u Łódź to mniej więcej 2.20. Rejestrując konto u bukmachera Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.
Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.