Odra Opole – ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Obie drużyny w nie najlepszym stylu rozpoczęły nowy sezon, rozczarowując swoich kibiców. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Itaka Arenie już w najbliższą niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Fabian Piasecki i Mateusz Lewandowski

Odra Opole – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadające się spotkanie w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi. Odra Opole, która zgromadziła do tej pory 8 punktów, podejmie na własnym stadionie mogący pochwalić się dorobkiem 10 oczek ŁKS Łódź. Obie drużyny liczą na przełamanie po nie najlepszych ostatnich występach i tym samym poprawienie swojej sytuacji w tabeli. Początek rywalizacji na Itaka Arenie już w najbliższą niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 17:30.

Remis w starciu ekipy Niebiesko-Czerwonych z drużyną Rycerzy Wiosny wydaje się możliwy, ponieważ oba zespoły prezentują zbliżony poziom oraz mają podobny dorobek punktowy. Dodatkowo, żaden z klubów w ostatnim czasie nie imponuje wysoką dyspozycją, co może przełożyć się na wyrównany pojedynek bez rozstrzygnięcia. Nasz typ: remis.

Odra Opole – ŁKS Łódź, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o zespół gospodarzy, to wszyscy zawodnicy są dostępni, co na pewno cieszy Jarosława Skrobacza. Natomiast drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanych Łukasza Wiecha, Michała Mokrzyckiego oraz Piotra Głowackiego.

Odra Opole – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Odra Opole nie może zaliczyć ostatnich kolejek do udanych. Zespół z Itaki Areny najpierw przegrał 1:2 ze Stalą Mielec, a następnie uległ Zniczowi Pruszków 0:2, notując drugą porażkę z rzędu. Niewiele lepiej poradził sobie ŁKS Łódź, który w tym samym czasie zdobył tylko jeden punkt. Łodzianie przegrali bowiem z Miedzią Legnica 1:2, zaś później zremisowali 2:2 z Polonią Warszawa, co również nie poprawiło ich niezadowalającej sytuacji w ligowej tabeli.

Odra Opole – ŁKS Łódź, historia

Bezpośrednia rywalizacja Odry Opole z ŁKS-em Łódź w ostatnich latach była bardzo wyrównana oraz obfitowała w emocje. W pięciu poprzednich spotkaniach obie drużyny dzieliły się zwycięstwami, nie notując ani jednego remisu. Trzy razy lepszy okazał się ŁKS, natomiast dwukrotnie górą była Odra. Taki bilans sprawia, że najbliższy pojedynek zapowiada się wyjątkowo ciekawie i trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta.

Odra Opole – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy w trochę lepszym stylu od gospodarzy rozpoczęli nowy sezon pierwszej ligi. Kurs na wygraną Ody Opole wynosi około 3.10, typ na zwycięstwo ŁKS-u Łódź to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Rejestrując się u bukmachera Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać między innymi z zakładu bez ryzyka.

Odra Opole ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 17:08 .

Odra Opole – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Odra: Wójcik – Milos, Chrzanowski, Kendzia – Spychała, Dudziński, Purzycki, Pochcioł – Perez, Prikryl – Przybyłko

ŁKS: Bobek – Loffelsend, Rudol, Craciun, Książek – Ernst, Wysokiński, Szczepański – Norlin, Piasecki, Krykun

Odra Opole – ŁKS Łódź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Odry

remisem

zwycięstwem ŁKS-u zwycięstwem Odry

remisem

zwycięstwem ŁKS-u 0 Votes

Odra Opole – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Spotkanie Odry Opole z ŁKS-em Łódź w ramach 8. kolejki Betclic 1. Ligi będzie dostępne tylko w internecie – na platformie tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Warto dodać, że wszystkie mecze tych rozgrywek można oglądać także w specjalnej usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera, trzeba założyć konto w Betclic z kodem GOALPL, a ponadto wpłacić środki w dowolnej wysokości.

Początek rywalizacji na Itaka Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 31 sierpnia. Premierowy gwizdek sędziego Piotra Urbana wybrzmi w tym starciu o godzinie 17:30.

*Reklama Mecz obejrzysz w aplikacji sponsora rozgrywek Betclic Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.