Nottingham Forest - Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (1 listopada) mecz 10. kolejki Premier League.

Nottingham Forest – Manchester United, gdzie oglądać?

W ramach 10. kolejki rozgrywek Premier League zobaczymy kluby, które niejako zamieniły się rolami z poprzedniego sezonu. Jeszcze kilka miesięcy temu Nottingham Forest skutecznie grało o awans do europejskich pucharów, a Manchester United plasował się w dolnej połowie tabeli. Teraz gospodarze bronią się przed spadkiem, a Czerwone Diabły dołączyły do ligowej czołówki. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Nottingham Forest – Manchester United

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Nottingham Forest – Manchester United, transmisja online

Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham Forest – Manchester United, kto wygra?

Nottingham Forest – Manchester United, kursy bukmacherskie

Forma Nottingham Forest znalazła odzwierciedlenie w kursach bukmacherów. Współczynnik na sukces gospodarzy sobotniej potyczki to 3.40. Tymczasem kurs na zwycięstwo rozpędzonego Manchesteru United to 2.05. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 3.60.

Nottingham Forest Manchester United 3.35 3.65 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 10:24 .

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Manchester United? Starcie Nottingham Forest – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – Manchester United? Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00.

