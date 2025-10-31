Nottingham Forest – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

15:54, 31. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Nottingham Forest - Manchester United: typy i kursy na sobotni mecz 10. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Nottingham Forest – Manchester United: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji, które mocno liczą na zdobycz punktową w najbliższej potyczce. Nottingham Forest pragnie wydostać się ze strefy spadkowej, ale zadanie to nie będzie łatwe. Na City Ground stawi się Manchester United, który nie chce poprzestać na znalezieniu się w szerokiej ligowej czołówce. Przyjezdni chcą wykorzystać słabą dyspozycję przeciwnika i i przedłużyć serię zwycięstw do czterech meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,67
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 31.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Nottingham Forest – Manchester United: ostatnie wyniki

Fani Nottingham Forest nie mają łatwo w sezonie 2025/2026. Ich ulubieńcy w minionej kampanii byli rewelacją rozgrywek. Teraz muszą się natomiast martwić o zachowanie ligowego bytu na przyszłą kampanię. Nottingham ma już trzeciego trenera od początku sezonu, a mimo tego dalej pozostaje na pozycji spadkowej. Pewnym pocieszeniem jest niedawne zwycięstwo 2:0 z FC Porto w Lidze Europy.

Ruben Amorin znalazł wreszcie klucz do dobrej dyspozycji swoich podopiecznych. Manchester United wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów, co nie zdarzyło się wcześniej za kadencji portugalskiego szkoleniowca. Czerwone Diabły ograły między innymi Liverpool i Chelsea. Sposób na ekipę z Old Trafford znalazło jedynie Brentford (1:3).

Nottingham Forest – Manchester United: historia

Miniony sezon to dominacja Nottingham Forest w meczach bezpośrednich z Manchesterem United. Popularne Czerwone Diabły nie potrafiły zdobyć choćby punktu w tej rywalizacji. Na Old Trafford padł wynik 3:2 dla przyjezdnych. Z kolei Nottingham wygrało u siebie 1:0.

Nottingham Forest – Manchester United: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Świadczyć mają o tym współczynniki rzędu około 2.05. Jeżeli jednak uważasz, że po trzy punkty sięgnie Nottingham Forest, kurs na takie zdarzenie oscyluje w graniach 3.40. Remis możesz zagrać po kursie 3.60.

Nottingham Forest
Remis
Manchester United
3.40
3.60
2.05
3.35
3.60
1.99
3.33
3.58
1.96
3.40
3.60
2.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2025 15:30.

Nottingham Forest – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Nottingham Forest
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United
  • Wygrana Nottingham Forest
  • Remis
  • Wygrana Manchesteru United

0 Votes

Nottingham Forest – Manchester United: przewidywane składy

Nottingham Forest – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Manchester United odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

