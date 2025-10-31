Nottingham Forest – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Nottingham Forest – Manchester United: typy bukmacherskie
W 10. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji, które mocno liczą na zdobycz punktową w najbliższej potyczce. Nottingham Forest pragnie wydostać się ze strefy spadkowej, ale zadanie to nie będzie łatwe. Na City Ground stawi się Manchester United, który nie chce poprzestać na znalezieniu się w szerokiej ligowej czołówce. Przyjezdni chcą wykorzystać słabą dyspozycję przeciwnika i i przedłużyć serię zwycięstw do czterech meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Nottingham Forest – Manchester United: ostatnie wyniki
Fani Nottingham Forest nie mają łatwo w sezonie 2025/2026. Ich ulubieńcy w minionej kampanii byli rewelacją rozgrywek. Teraz muszą się natomiast martwić o zachowanie ligowego bytu na przyszłą kampanię. Nottingham ma już trzeciego trenera od początku sezonu, a mimo tego dalej pozostaje na pozycji spadkowej. Pewnym pocieszeniem jest niedawne zwycięstwo 2:0 z FC Porto w Lidze Europy.
- Sprawdź: tabela Premier League
Ruben Amorin znalazł wreszcie klucz do dobrej dyspozycji swoich podopiecznych. Manchester United wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów, co nie zdarzyło się wcześniej za kadencji portugalskiego szkoleniowca. Czerwone Diabły ograły między innymi Liverpool i Chelsea. Sposób na ekipę z Old Trafford znalazło jedynie Brentford (1:3).
Nottingham Forest – Manchester United: historia
Miniony sezon to dominacja Nottingham Forest w meczach bezpośrednich z Manchesterem United. Popularne Czerwone Diabły nie potrafiły zdobyć choćby punktu w tej rywalizacji. Na Old Trafford padł wynik 3:2 dla przyjezdnych. Z kolei Nottingham wygrało u siebie 1:0.
Nottingham Forest – Manchester United: kursy bukmacherskie
W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Świadczyć mają o tym współczynniki rzędu około 2.05. Jeżeli jednak uważasz, że po trzy punkty sięgnie Nottingham Forest, kurs na takie zdarzenie oscyluje w graniach 3.40. Remis możesz zagrać po kursie 3.60.
Nottingham Forest – Manchester United: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Nottingham Forest
- Remis
- Wygrana Manchesteru United
0 Votes
Nottingham Forest – Manchester United: przewidywane składy
|4Felipe Morato
|6Ibrahim Sangare
|9Taiwo Awoniyi
|13John Victor
|15Arnaud Kalimuendo
|16Nicolas Dominguez
|21Omari Hutchinson
|22Ryan Yates
|23Jair Cunha
|1Altay Bayindir
|3Noussair Mazraoui
|7Mason Mount
|11Joshua Zirkzee
|12Tyrell Malacia
|13Patrick Dorgu
|25Manuel Ugarte
|26Ayden Heaven
|37Kobbie Mainoo
Nottingham Forest – Manchester United: transmisja meczu
Mecz Nottingham Forest – Manchester United odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.