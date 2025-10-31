Nottingham Forest – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Nottingham Forest – Manchester United: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji, które mocno liczą na zdobycz punktową w najbliższej potyczce. Nottingham Forest pragnie wydostać się ze strefy spadkowej, ale zadanie to nie będzie łatwe. Na City Ground stawi się Manchester United, który nie chce poprzestać na znalezieniu się w szerokiej ligowej czołówce. Przyjezdni chcą wykorzystać słabą dyspozycję przeciwnika i i przedłużyć serię zwycięstw do czterech meczów. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,67 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

Nottingham Forest – Manchester United: ostatnie wyniki

Fani Nottingham Forest nie mają łatwo w sezonie 2025/2026. Ich ulubieńcy w minionej kampanii byli rewelacją rozgrywek. Teraz muszą się natomiast martwić o zachowanie ligowego bytu na przyszłą kampanię. Nottingham ma już trzeciego trenera od początku sezonu, a mimo tego dalej pozostaje na pozycji spadkowej. Pewnym pocieszeniem jest niedawne zwycięstwo 2:0 z FC Porto w Lidze Europy.

Ruben Amorin znalazł wreszcie klucz do dobrej dyspozycji swoich podopiecznych. Manchester United wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów, co nie zdarzyło się wcześniej za kadencji portugalskiego szkoleniowca. Czerwone Diabły ograły między innymi Liverpool i Chelsea. Sposób na ekipę z Old Trafford znalazło jedynie Brentford (1:3).

Nottingham Forest – Manchester United: historia

Miniony sezon to dominacja Nottingham Forest w meczach bezpośrednich z Manchesterem United. Popularne Czerwone Diabły nie potrafiły zdobyć choćby punktu w tej rywalizacji. Na Old Trafford padł wynik 3:2 dla przyjezdnych. Z kolei Nottingham wygrało u siebie 1:0.

Nottingham Forest – Manchester United: kursy bukmacherskie

W opinii bukmacherów bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Manchesteru United. Świadczyć mają o tym współczynniki rzędu około 2.05. Jeżeli jednak uważasz, że po trzy punkty sięgnie Nottingham Forest, kurs na takie zdarzenie oscyluje w graniach 3.40. Remis możesz zagrać po kursie 3.60.

Nottingham Forest – Manchester United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Manchesteru United 0 Votes

Nottingham Forest – Manchester United: przewidywane składy

Nottingham Forest Sean Dyche Manchester United Rúben Amorim Nottingham Forest Sean Dyche 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 26 Sels 37 Savona 31 Milenković 5 Murillo 3 Williams 12 Luiz 8 Anderson 14 Ndoye 10 Gibbs-White 7 Hudson-Odoi 19 Jesus 30 Sesko 10 Cunha 19 Mbeumo 2 Dalot 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 26 Sels 37 Savona 31 Milenković 5 Murillo 3 Williams 12 Luiz 8 Anderson 14 Ndoye 10 Gibbs-White 7 Hudson-Odoi 19 Jesus 30 Sesko 10 Cunha 19 Mbeumo 2 Dalot 8 Fernandes 18 Casemiro 16 Diallo 23 Shaw 4 Ligt 15 Yoro 31 Lammens 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 4 Felipe Morato 6 Ibrahim Sangare 9 Taiwo Awoniyi 13 John Victor 15 Arnaud Kalimuendo 16 Nicolas Dominguez 21 Omari Hutchinson 22 Ryan Yates 23 Jair Cunha 1 Altay Bayindir 3 Noussair Mazraoui 7 Mason Mount 11 Joshua Zirkzee 12 Tyrell Malacia 13 Patrick Dorgu 25 Manuel Ugarte 26 Ayden Heaven 37 Kobbie Mainoo

Nottingham Forest – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Manchester United odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

