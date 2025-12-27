Nottingham Forest - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (27 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

Nottingham Forest – Manchester City, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League w akcji zobaczymy drużyny reprezentujące Anglię w europejskich pucharach. Mecz Nottingham Forest – Manchester City nie zapowiada się jednak na wyrównane widowisko. Gospodarze bronią się bowiem przed spadkiem z angielskiej elity. Zapunktowanie przez nich w starciu z tak mocnym przeciwnikiem, byłoby odebrane jako duża niespodzianka. Czy do niej dojdzie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Nottingham Forest – Manchester City

Nottingham Forest – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Nottingham Forest – Manchester City, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham Forest – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Nottingham Forest 0%

Remis 25%

Wygrana Manchesteru City 75% 4+ Votes

Nottingham Forest – Manchester City, kursy bukmacherskie

Piłkarze Nottingham Forest prawdopodobnie nie zdołają przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Współczynnik na ich wygraną to 5.45, przy kursie 1.57 na sukces Manchesteru City. Remis wyceniono kursem 4.30.

Nottingham Forest Manchester City 5.40 4.25 1.58 Odds are subject to change. Last updated 26 grudnia 2025 21:24

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Manchester City? Starcie Nottingham Forest – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – Manchester City? Mecz odbędzie się już w sobotę (27 grudnia) o godzinie 13:30.

