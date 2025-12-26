Nottingham Forest – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Nottingham Forest – Manchester City: typy bukmacherskie

Sobotnie popołudnie w Premier League tym razem zaczniemy meczem Nottingham Forest – Manchester City. Spotkanie odbędzie się na City Ground, co nie jest bez znaczenia. Ostatnio Tottenham przegrał tam aż 0:3. Teraz w Nottingham zagości inna wielka angielska marka. Tym razem nie spodziewamy się podobnego rezultatu dla gospodarzy, aczkolwiek należy mieć na uwadze, że Pep Guardiola i jego ekipa mogą mieć spore problemu z zabraniem kompletu punktów do Manchesteru. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Nottingham Forest – Manchester City: ostatnie wyniki

Zawodnicy Nottingham Forest od początku listopada wypracowali bilans 6-2-3, który z perspektywy ostatnich miesięcy, należy uznać za więcej niż dobry. Na starcie sezonu zespół był kompletnie rozbity i zasłużenie znalazł się w strefie spadkowej. Ślad po bolesnym początku pozostał do dzisiaj, ponieważ Nottingham mimo wyraźnego progresu wciąż plasuje się tuż nad żegnającym się z ligą West Hamem. Przewaga nad tym klubem to pięć punktów.

Pod koniec listopada swoją imponującą serię zwycięstw zaczął budować natomiast Manchester City. Pep Guardiola i spółka zaczęli od emocjonującego zwycięstwa 3:2 z Leeds United. Wraz z upływem czasu forma Obywateli jeszcze rosła, czego efektem są ostatnie tygodnie. Manchester City nie stracił gola w żadnym z trzech ostatnich meczów. W minionej kolejce miał miejsce domowy triumf 3:0 z West Hamem.

Nottingham Forest – Manchester City: historia

W minionym sezonie kluby te zagrały ze sobą trzy mecze. Nottingham zdołało wygrać jedno z tych spotkań, ale ich perspektywy, nie to najcenniejsze. Los skojarzył te drużyny na etapie półfinału Pucharu Anglii. Tam 2:0 wygrał Manchester City, który okazał się lepszy od tego rywala także w domowym meczu Premier League. Nottingham na pocieszenie pozostało ligowe zwycięstwo z Obywatelami (1:0).

Nottingham Forest – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy ustalili kurs na wygraną Manchesteru City na poziomie 1.60, przy współczynniku rzędu 5.10 na trzy punkty dla Nottingham Forest. Zwycięstwo gospodarzy potraktowano by zatem jako niespodziankę, ale nie sensację. Kurs na remis to zaś około 4.10.

Nottingham Forest – Manchester City: kto wygra?

Nottingham Forest – Manchester City: przewidywane składy

Nottingham Forest – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Nottingham Forest – Manchester City odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

