Newcastle United - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (20 grudnia) mecz 17. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Newcastle United – Chelsea, gdzie oglądać?

W 17. kolejce Premier League jako jedna z pierwszych drużyn zaprezentuje się Chelsea. Londyńczycy spróbują utrzymać miejsce w TOP4 tabeli ligi angielskiej. Plan ten przyjezdnym ze stolicy Anglii zamierzają popsuć gospodarze, a konkretnie zawodnicy Newcastle. Ich szanse na to są dosyć spore, ponieważ The Blues nie wygrali na St. James’ Park od października 2021 roku. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Newcastle United – Chelsea

Newcastle United – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Newcastle United – Chelsea, transmisja online

Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Newcastle United i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Newcastle United – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Newcastle 0%

Remis 100%

Wygrana Chelsea 0% 1+ Votes

Newcastle United – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego meczu, z minimalnym wskazaniem na Chelsea jako faworyta (kurs 2.57). Współczynnik na sukces Newcastle to natomiast 2.77. Remis można zagrać po kursie 3.50.

Newcastle Chelsea 2.72 3.50 2.55 Odds are subject to change. Last updated 20 grudnia 2025 11:51

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Newcastle United – Chelsea? Starcie Newcastle United – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Newcastle United – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (20 grudnia) o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.