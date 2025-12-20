Newcastle United – Chelsea, gdzie oglądać?
W 17. kolejce Premier League jako jedna z pierwszych drużyn zaprezentuje się Chelsea. Londyńczycy spróbują utrzymać miejsce w TOP4 tabeli ligi angielskiej. Plan ten przyjezdnym ze stolicy Anglii zamierzają popsuć gospodarze, a konkretnie zawodnicy Newcastle. Ich szanse na to są dosyć spore, ponieważ The Blues nie wygrali na St. James’ Park od października 2021 roku. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Newcastle United – Chelsea
Newcastle United – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Newcastle United – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.
Newcastle United – Chelsea, transmisja online
Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Newcastle United i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Newcastle United – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego meczu, z minimalnym wskazaniem na Chelsea jako faworyta (kurs 2.57). Współczynnik na sukces Newcastle to natomiast 2.77. Remis można zagrać po kursie 3.50.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Newcastle United – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (20 grudnia) o godzinie 13:30.
