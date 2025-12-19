PressFocus Na zdjęciu: Pedro Neto

Newcastle – Chelsea: typy bukmacherskie

Sobota z Premier League tym razem rozpocznie się na St. James’ Park, gdzie będące gospodarzem Newcastle United, podejmie londyńską Chelsea. Gospodarze postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę po niespodziewanej stracie punktów z beniaminkiem. Z kolei The Blues liczą na drugi ligowy triumf z rzędu, który pozwoliłby im odeprzeć naciski napierających rywali. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,57 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Newcastle – Chelsea: ostatnie wyniki

W tygodniu rozgrywane były ćwierćfinałowe mecze Pucharu Ligi Angielskiej. Newcastle na tym etapie rywalizowało przed własną publicznością z Fulham. Spotkanie to zakończyło się pomyślnie dla gospodarzy, którzy pokonali przyjezdnych z Londynu 2:1. Eddie Howe i spółka zareagowali zatem świetnie na niedawną porażkę 0:1 z Sunderlandem w Premier League.

W grze o zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej jest także Chelsea, która miała teoretycznie najłatwiejszego przeciwnika w ćwierćfinale. The Blues udali się do Walii na mecz z grającym w League One, Cardiff City. Pierwszą bramkę londyńczycy zdobyli dopiero chwilę przed upływem godziny gry. Niedługo później sami stracili bramkę. Kwestię awansu i zwycięstwa 3:1 rozstrzygnęli w końcowych fragmentach meczu.

Newcastle – Chelsea: historia

W poprzednim sezonie odbyły się trzy mecze bezpośrednie, a kluczem do zwycięstwa okazał się atut własnego boiska. Tym samym to Newcastle cieszyło się z awansu do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po wygranej 2:0.

Newcastle – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy mieli kłopot ze wskazaniem faworyta tego meczu. Finalnie za takowego uznano Chelsea, której zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 2.55. Niewiele mniejszy jest kurs na wygraną Newcastle (2.65). Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis, który można zagrać po kursie między 3.35 a 3.50.

Newcastle – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Newcastle 0%

Remis 50%

Wygrana Chelsea 50% 2+ Votes

Newcastle – Chelsea: przewidywane składy

Newcastle – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Newcastle – Chelsea odbędzie się w sobotę (20 grudnia) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.