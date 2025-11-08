Motor Lublin – Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Mateusz Stolarski czy Mariusz Misiura - który menedżer wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Motor Lublin – Wisła Płock: gdzie oglądać?

Motor Lublin zmierzy się u siebie z Wisłą Płock w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z dorobkiem 15 punktów zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej. Z kolei beniaminek z Płocka jest rewelacją sezonu – ma 25 oczek i plasuje się na wysokiej, 2. pozycji. Obie drużyny liczą na kolejne zwycięstwo, co zapowiada emocjonujące spotkanie. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w tę sobotę (8 listopada) o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Motor Lublin – Wisła Płock: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 15. serii gier naszej ligi będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, gdzie przed mikrofonami usiądą Filip Surma oraz Marcin Żewłakow.

Motor Lublin – Wisła Płock: stream online

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Płock znajdziesz również w internecie. To spotkanie możesz bowiem obejrzeć na platformie streamingowej CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć spotkanie Motor Lublin – Wisła Płock? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Wisła Płock? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (8 listopada) o godzinie 17:30.

