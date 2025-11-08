Motor Lublin – Wisła Płock: gdzie oglądać?
Motor Lublin zmierzy się u siebie z Wisłą Płock w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z dorobkiem 15 punktów zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej. Z kolei beniaminek z Płocka jest rewelacją sezonu – ma 25 oczek i plasuje się na wysokiej, 2. pozycji. Obie drużyny liczą na kolejne zwycięstwo, co zapowiada emocjonujące spotkanie. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w tę sobotę (8 listopada) o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Motor Lublin – Wisła Płock.
Motor Lublin – Wisła Płock: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 15. serii gier naszej ligi będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, gdzie przed mikrofonami usiądą Filip Surma oraz Marcin Żewłakow.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Motor Lublin – Wisła Płock: stream online
Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Płock znajdziesz również w internecie. To spotkanie możesz bowiem obejrzeć na platformie streamingowej CANAL+ online.
Kto wygra?
- Motor 33%
- Padnie remis 0%
- Wisła 67%
12+ Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (8 listopada) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.