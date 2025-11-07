Motor Lublin – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły imponują formą w ostatnim czasie, co wróży bardzo ciekawe zawody. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin – Wisła Płock, typy i przewidywania

Motor Lublin zmierzy się z Wisłą Płock w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze mają na swoim koncie 15 punktów i zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej. Z kolei goście, mimo roli beniaminka, są prawdziwą rewelacją aktualnego sezonu – zdobyli już 25 oczek, dzięki czemu plasują się na 2. pozycji w stawce. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry, więc kibice mogą spodziewać się świetnego widowiska. Początek starcia na Motor Lublin Arenie w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Motoru, który w ostatnich tygodniach prezentuje coraz lepszą formę. Drużyna Mateusza Stolarskiego wreszcie „złapała wiatr w żagle”, dlatego ma realne szanse, by pokonać Wisłę Płock. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

Motor Lublin – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Motoru Lublin z Wisłą Płock sytuacja kadrowa obu zespołów wygląda dość dobrze. Gospodarze przystąpią do spotkania niemal w pełnym składzie – jedynym zawodnikiem, którego zabraknie, będzie Mbaye Ndiaye. W trudniejszym położeniu są goście, którzy muszą poradzić sobie bez trzech ważnych piłkarzy – Macieja Gostomskiego, Jorge Jimeneza oraz Marcina Więckowskiego. Mimo tych absencji, obie ekipy zapowiadają walkę o pełną pulę. Zatem możemy liczyć na bardzo zaciętą potyczkę.

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Wisła Płock Zawodnik Powrót Maciej Gostomski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Marcin Wieckowski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Jorge Jimenez Złamana noga Koniec grudnia 2025

Motor Lublin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zawodnicy Motoru Lublin zaprezentowali solidną formę w poprzednich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Zespół Motorowców zremisował 2:2 z Lechem Poznań i pokonał Widzew Łódź 3:0. Ekipa Nafciarzy również ma spore powody do zadowolenia ze swoich ostatnich występów – wygrała 2:0 z Pogonią Szczecin oraz zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom. Obie drużyny notują więc pozytywną passę i potwierdzają dobrą dyspozycję.

Motor Lublin – Wisła Płock, historia

Rywalizacja między Motorem Lublin a Wisłą Płock w ostatnich latach była wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach dwa razy górą była Wisła, raz zwyciężył Motor, a dwa starcia zakończyły się remisem. Oba zespoły dobrze się znają i często dostarczają kibicom sporo emocji. Płocczanie zazwyczaj lepiej radzili sobie w meczach domowych, podobnie jak lublinianie, którzy potrafili skutecznie przeciwstawić się rywalowi na własnym stadionie.

Motor Lublin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Za faworytów sobotniego pojedynku uchodzą gospodarze, mimo że goście są rewelacją trwającej kampanii i zajmują 2. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Motor Lublin Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 12:58 .

Motor Lublin – Wisła Płock, przewidywane składy

Motor Lublin Mateusz Stolarski Wisła Płock Mariusz Misiura Motor Lublin Mateusz Stolarski 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Brkic 28 Stolarski 39 Bartos 18 Najemski 24 Luberecki 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 26 Król 9 Czubak 11 Ronaldo 99 Juric 20 Sekulski 14 Kun 30 Nowak 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 13 Lecoeuche 84 Tavares 19 Edmundsson 12 Leszczyński 1 Brkic 28 Stolarski 39 Bartos 18 Najemski 24 Luberecki 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 26 Król 9 Czubak 11 Ronaldo 99 Juric 20 Sekulski 14 Kun 30 Nowak 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 13 Lecoeuche 84 Tavares 19 Edmundsson 12 Leszczyński 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-3-2 5-3-2 Przewidywany skład Wisła Płock Mariusz Misiura Rezerwowi 2 Paskal Meyer 3 Herve Matthys 8 Mathieu Scalet 10 Kacper Karasek 16 Franciszek Lewandowski 17 Filip Wójcik 19 Bradly van Hoeven 21 Jakub Labojko 23 Florian Haxha 33 Gasper Tratnik 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz 77 Renat Dadashov 1 Stanislaw Pruszkowski 2 Kevin Custovic 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 6 Krystian Pomorski 8 Dani Pacheco 9 Giannis Niarchos 16 Fabian Hiszpanski 17 Matchoi Djaló 25 Nemanja Mijušković 66 Iban Salvador

Motor Lublin – Wisła Płock, kto wygra?

Motor Lublin – Wisła Płock, transmisja meczu

Bardzo interesujące spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Płock w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.

