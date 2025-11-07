Motor Lublin – Wisła Płock, typy i przewidywania
Motor Lublin zmierzy się z Wisłą Płock w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze mają na swoim koncie 15 punktów i zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej. Z kolei goście, mimo roli beniaminka, są prawdziwą rewelacją aktualnego sezonu – zdobyli już 25 oczek, dzięki czemu plasują się na 2. pozycji w stawce. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry, więc kibice mogą spodziewać się świetnego widowiska. Początek starcia na Motor Lublin Arenie w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.
W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Motoru, który w ostatnich tygodniach prezentuje coraz lepszą formę. Drużyna Mateusza Stolarskiego wreszcie „złapała wiatr w żagle”, dlatego ma realne szanse, by pokonać Wisłę Płock. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.
Motor Lublin – Wisła Płock, sytuacja kadrowa
Przed nadchodzącym meczem Motoru Lublin z Wisłą Płock sytuacja kadrowa obu zespołów wygląda dość dobrze. Gospodarze przystąpią do spotkania niemal w pełnym składzie – jedynym zawodnikiem, którego zabraknie, będzie Mbaye Ndiaye. W trudniejszym położeniu są goście, którzy muszą poradzić sobie bez trzech ważnych piłkarzy – Macieja Gostomskiego, Jorge Jimeneza oraz Marcina Więckowskiego. Mimo tych absencji, obie ekipy zapowiadają walkę o pełną pulę. Zatem możemy liczyć na bardzo zaciętą potyczkę.
Kacper Plichta
Uraz mięśnia
Nieznany
Maciej Gostomski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Marcin Wieckowski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Jorge Jimenez
Złamana noga
Koniec grudnia 2025
Motor Lublin – Wisła Płock, ostatnie wyniki
Zawodnicy Motoru Lublin zaprezentowali solidną formę w poprzednich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Zespół Motorowców zremisował 2:2 z Lechem Poznań i pokonał Widzew Łódź 3:0. Ekipa Nafciarzy również ma spore powody do zadowolenia ze swoich ostatnich występów – wygrała 2:0 z Pogonią Szczecin oraz zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom. Obie drużyny notują więc pozytywną passę i potwierdzają dobrą dyspozycję.
Motor Lublin – Wisła Płock, historia
Rywalizacja między Motorem Lublin a Wisłą Płock w ostatnich latach była wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach dwa razy górą była Wisła, raz zwyciężył Motor, a dwa starcia zakończyły się remisem. Oba zespoły dobrze się znają i często dostarczają kibicom sporo emocji. Płocczanie zazwyczaj lepiej radzili sobie w meczach domowych, podobnie jak lublinianie, którzy potrafili skutecznie przeciwstawić się rywalowi na własnym stadionie.
Motor Lublin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie
Za faworytów sobotniego pojedynku uchodzą gospodarze, mimo że goście są rewelacją trwającej kampanii i zajmują 2. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Motor Lublin – Wisła Płock, przewidywane składy
|2Paskal Meyer
|3Herve Matthys
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|19Bradly van Hoeven
|21Jakub Labojko
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|8Dani Pacheco
|9Giannis Niarchos
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|25Nemanja Mijušković
|66Iban Salvador
Motor Lublin – Wisła Płock, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Motoru 40%
- remisem 10%
- zwycięstwem Wisły 50%
Motor Lublin – Wisła Płock, transmisja meczu
Bardzo interesujące spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Płock w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.
