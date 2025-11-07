Motor Lublin – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Motor Lublin – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły imponują formą w ostatnim czasie, co wróży bardzo ciekawe zawody. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 17:30.

Piłkarze Motoru Lublin
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin – Wisła Płock, typy i przewidywania

Motor Lublin zmierzy się z Wisłą Płock w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze mają na swoim koncie 15 punktów i zajmują 14. miejsce w tabeli, walcząc o oddalenie się od strefy spadkowej. Z kolei goście, mimo roli beniaminka, są prawdziwą rewelacją aktualnego sezonu – zdobyli już 25 oczek, dzięki czemu plasują się na 2. pozycji w stawce. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry, więc kibice mogą spodziewać się świetnego widowiska. Początek starcia na Motor Lublin Arenie w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Motoru, który w ostatnich tygodniach prezentuje coraz lepszą formę. Drużyna Mateusza Stolarskiego wreszcie „złapała wiatr w żagle”, dlatego ma realne szanse, by pokonać Wisłę Płock. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Motor Lublin – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Motoru Lublin z Wisłą Płock sytuacja kadrowa obu zespołów wygląda dość dobrze. Gospodarze przystąpią do spotkania niemal w pełnym składzie – jedynym zawodnikiem, którego zabraknie, będzie Mbaye Ndiaye. W trudniejszym położeniu są goście, którzy muszą poradzić sobie bez trzech ważnych piłkarzy – Macieja Gostomskiego, Jorge Jimeneza oraz Marcina Więckowskiego. Mimo tych absencji, obie ekipy zapowiadają walkę o pełną pulę. Zatem możemy liczyć na bardzo zaciętą potyczkę.

Motor Lublin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zawodnicy Motoru Lublin zaprezentowali solidną formę w poprzednich dwóch kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Zespół Motorowców zremisował 2:2 z Lechem Poznań i pokonał Widzew Łódź 3:0. Ekipa Nafciarzy również ma spore powody do zadowolenia ze swoich ostatnich występów – wygrała 2:0 z Pogonią Szczecin oraz zremisowała 1:1 z Radomiakiem Radom. Obie drużyny notują więc pozytywną passę i potwierdzają dobrą dyspozycję.

Motor Lublin – Wisła Płock, historia

Rywalizacja między Motorem Lublin a Wisłą Płock w ostatnich latach była wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach dwa razy górą była Wisła, raz zwyciężył Motor, a dwa starcia zakończyły się remisem. Oba zespoły dobrze się znają i często dostarczają kibicom sporo emocji. Płocczanie zazwyczaj lepiej radzili sobie w meczach domowych, podobnie jak lublinianie, którzy potrafili skutecznie przeciwstawić się rywalowi na własnym stadionie.

Motor Lublin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Za faworytów sobotniego pojedynku uchodzą gospodarze, mimo że goście są rewelacją trwającej kampanii i zajmują 2. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 2.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Motor Lublin – Wisła Płock, przewidywane składy

Motor Lublin – Wisła Płock, kto wygra?

Motor Lublin – Wisła Płock, transmisja meczu

Bardzo interesujące spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Wisłą Płock w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Motor Lublin Arenie już w najbliższą sobotę, 8 listopada o godzinie 17:30.

