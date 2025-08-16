Motor – Piast: gdzie oglądać?
Piast Gliwice ze względu na przekładane mecze przez pucharowiczów zagrał jak dotąd tylko dwa spotkania. W obu przypadkach rywalizacja zakończyła się porażką. W sobotę ich rywalem będzie Motor Lublin, czyli drużyna zajmująca 14. miejsce w Ekstraklasie. Czy podopieczni Maxa Moldera odniosą pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie? Sprawdź typy na mecz Motor – Piast.
Motor – Piast: transmisja w TV
Mecz Motor Lublin – Piast Gliwice odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 14:45. Transmisję na żywo można oglądać na kanale Canal+ Sport 3. Spotkanie skomentuje duet Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.
Motor – Piast: transmisja online
Sobotnie starcie w Lublinie, czyli mecz Motor – Piast będzie dostępny także w internecie. Wystarczy założyć konto w Canal+ online, a następnie zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz tego znajdą się tam również spotkania Premier League, LaLiga czy Ligi Mistrzów.
Motor – Piast: kto wygra?
Motor – Piast: kursy bukmacherskie
Nieco większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów ma Motor Lublin. Wynika to z faktu, że gospodarze prezentują się lepiej niż rywale. Piast Gliwice rozegrał jak dotąd dwa mecze i za każdym razem musiał uznać wyższość rywali.
Transmisja meczu będzie dostępna na żywo na kanale Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ online.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 14:45 na stadionie Motor Lublin Arena.
