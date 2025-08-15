Motor Lublin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

18:33, 15. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Motor Lublin w roli gospodarze zmierzy się z Piastem Gliwice w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Goście nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa w lidze. Sprawdź typy na mecz Motor - Piast.

Patryk Dziczek
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Motor – Piast: typy bukmacherskie

Na papierze mecz Motor LublinPiast Gliwice zapowiada się na zaciętą rywalizację. Goście będą robić wszystko, aby zdobyć nie tylko pierwsze punkty, ale również odnieść premierowe zwycięstwo w nowym sezonie. Moim zdaniem czeka nas otwarte spotkanie, w którym obie drużyny znajdą sposób, aby pokonać bramkarza rywali. Choć przyjezdni nie imponują skutecznością, to w starciach z udziałem Motorowców padło ostatnio sześć i pięć goli. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Betclic
1.75
Obie drużyny strzelą gola
*Kursy z 10:53 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Motor – Piast: ostatnie wyniki

Piast Gliwice, choć mamy już 5. kolejką rozegrał jedynie dwa mecze. Los tak chciał, że na początku sezonu trafili na pucharowiczów, którzy przełożyli swoje spotkania w lidze. Mimo to podopieczni Maxa Moldera nie wygrali żadnego starcia, a co gorsza nie mają jeszcze żadnego punktu. W rywalizacji z Wisłą Płock (0:2) i Górnikiem Zabrze (0:1) musieli uznać wyższość przeciwników. Aktualnie zajmują przedostatnie 17. miejsce w tabeli. Wyprzedzają tylko Lechię Gdańsk, która ma minusowy dorobek punktowy.

Motor Lublin również ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Natomiast w ich przypadku po trzech spotkaniach mają 4 punkty, na co złożyło się zwycięstwo z Arką Gdynia (1:0) oraz remis z Lechią Gdańsk (3:3). Porażka i to bolesna przytrafiła się w 2. kolejce, gdy na wyjeździe ulegli Pogoni Szczecin aż (1:4). Na ten moment zajmują 13. miejsce w tabeli.

Motor – Piast: historia

Do tej pory obie drużyny rywalizowały ze sobą czterokrotnie, a bilans to dwa zwycięstwa Piasta Gliwice, jedno Motoru Lublin i jeden remis. W poprzednim sezonie w Lublinie górą były Piastunki, wygrywając (4:1). Natomiast w Krakowie triumfowali Motorowcy (3:2). W kampanii 2007/2008 na poziomie 1. Ligi gliwiczanie zwyciężyli (3:1), a w drugim meczu padł remis (1:1).

Motor – Piast: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Motor Lublin
  • Remis
  • Piast Gliwice
  • Motor Lublin 0%
  • Remis 0%
  • Piast Gliwice 100%

1+ Votes

Motor – Piast: kursy bukmacherskie

Nieznacznym, ale jednak faworytem sobotniego spotkania będzie Motor Lublin. Bukmacherzy oszacowali kurs na ich zwycięstwo na poziomie ok. 2.55. Z kolei wygraną Piasta Gliwice można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 2.82.

Motor Lublin
Remis
Piast Gliwice
2.55
3.30
2.75
2.55
3.45
2.80
2.55
3.40
2.75
2.55
3.40
2.75
2.55
3.45
2.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 10:56.

Motor – Piast: przewidywane składy

Motor: Brkić – Wójcik, Matthys, Ede, Luberecki – Łabojko, Rodrigues, Wolski – Król, Czubak, N’Diaye

Piast: Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Jirka, Chrapek, Dziczek, Boisgard, Felix – Barkowskij

Motor – Piast: transmisja meczu

Mecz Motor Lublin – Piast Gliwice odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

