Motor Lublin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Motor Lublin w roli gospodarze zmierzy się z Piastem Gliwice w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Goście nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa w lidze. Sprawdź typy na mecz Motor - Piast.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Motor – Piast: typy bukmacherskie

Na papierze mecz Motor Lublin – Piast Gliwice zapowiada się na zaciętą rywalizację. Goście będą robić wszystko, aby zdobyć nie tylko pierwsze punkty, ale również odnieść premierowe zwycięstwo w nowym sezonie. Moim zdaniem czeka nas otwarte spotkanie, w którym obie drużyny znajdą sposób, aby pokonać bramkarza rywali. Choć przyjezdni nie imponują skutecznością, to w starciach z udziałem Motorowców padło ostatnio sześć i pięć goli. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Motor – Piast: ostatnie wyniki

Piast Gliwice, choć mamy już 5. kolejką rozegrał jedynie dwa mecze. Los tak chciał, że na początku sezonu trafili na pucharowiczów, którzy przełożyli swoje spotkania w lidze. Mimo to podopieczni Maxa Moldera nie wygrali żadnego starcia, a co gorsza nie mają jeszcze żadnego punktu. W rywalizacji z Wisłą Płock (0:2) i Górnikiem Zabrze (0:1) musieli uznać wyższość przeciwników. Aktualnie zajmują przedostatnie 17. miejsce w tabeli. Wyprzedzają tylko Lechię Gdańsk, która ma minusowy dorobek punktowy.

Motor Lublin również ma o jedno spotkanie rozegrane mniej. Natomiast w ich przypadku po trzech spotkaniach mają 4 punkty, na co złożyło się zwycięstwo z Arką Gdynia (1:0) oraz remis z Lechią Gdańsk (3:3). Porażka i to bolesna przytrafiła się w 2. kolejce, gdy na wyjeździe ulegli Pogoni Szczecin aż (1:4). Na ten moment zajmują 13. miejsce w tabeli.

Motor – Piast: historia

Do tej pory obie drużyny rywalizowały ze sobą czterokrotnie, a bilans to dwa zwycięstwa Piasta Gliwice, jedno Motoru Lublin i jeden remis. W poprzednim sezonie w Lublinie górą były Piastunki, wygrywając (4:1). Natomiast w Krakowie triumfowali Motorowcy (3:2). W kampanii 2007/2008 na poziomie 1. Ligi gliwiczanie zwyciężyli (3:1), a w drugim meczu padł remis (1:1).

Motor – Piast: kto wygra?

Kto wygra mecz? Motor Lublin

Remis

Piast Gliwice Motor Lublin 0%

Remis 0%

Piast Gliwice 100% 1+ Votes

Motor – Piast: kursy bukmacherskie

Nieznacznym, ale jednak faworytem sobotniego spotkania będzie Motor Lublin. Bukmacherzy oszacowali kurs na ich zwycięstwo na poziomie ok. 2.55. Z kolei wygraną Piasta Gliwice można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 2.82.

Motor – Piast: przewidywane składy

Motor: Brkić – Wójcik, Matthys, Ede, Luberecki – Łabojko, Rodrigues, Wolski – Król, Czubak, N’Diaye

Piast: Plach – Twumasi, Czerwiński, Drapiński, Lewicki – Jirka, Chrapek, Dziczek, Boisgard, Felix – Barkowskij

Motor – Piast: transmisja meczu

Mecz Motor Lublin – Piast Gliwice odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

