Motor Lublin – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.12.2025)

Motor Lublin zagra z Legią Warszawa na zakończenie 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (1 grudnia) o godz. 19:00. Transmisja w TV i stream online. Na żywo, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Ivo Rodrigues

Motor – Legia: gdzie oglądać?

Motor Lublin i Legia Warszawa zamkną 17. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia, o godz. 19:00. Oba zespoły przystępują do rywalizacji w zupełnie odmiennych nastrojach, co tylko podgrzewa atmosferę przed pierwszym gwizdkiem. Wojskowi jadą do Lublina z nadzieją na przełamanie fatalnej serii. Od tygodni znajdują się w głębokim kryzysie, a tymczasowy trener Inaki Astiz nie zdołał odmienić oblicza drużyny.

Motor kończy rok w znacznie lepszych humorach. Drużyna Mateusza Stolarskiego złapała stabilną formę, zdobywając osiem punktów w czterech ostatnich meczach. Zespół potwierdza, że decyzja o zaufaniu młodemu trenerowi była trafiona. Stawka meczu jest ogromna, a presja szczególnie po stronie gości może odegrać kluczową rolę. Zapraszam do naszej zapowiedzi na mecz Motor – Legia.

Motor – Legia: transmisja w TV

Spotkanie Motoru Lublin z Legią Warszawa będzie transmitowane na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Duet Przemysław Pełka – Tomasz Wieszczycki skomentuje spotkanie. Początek rywalizacji o godzinie 19:00.

Motor – Legia: stream online

Mecz Motor Lublin – Legia Warszawa będzie dostępny również na żywo w internecie. Starcie obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu pakietu Super Sport, w którym są dostępne wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Motor – Legia: sonda

Motor – Legia: kursy bukmacherskie

Motor Lublin Legia Warszawa 3.05 3.70 2.32 Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 16:05

Gdzie oglądać mecz Motor Lublin – Legia Warszawa? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Motor Lublin – Legia Warszawa? Mecz zaplanowano na poniedziałek (1 grudnia) o godzinie 19:00.

