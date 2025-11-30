Motor Lublin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2025)

Motor Lublin - Legia Warszawa to mecz kończący 17. kolejkę PKO B Ekstraklasy. Starcie rozpocznie się w poniedziałek (1 grudnia) o godz. 19:00. Goście chcą się przełamać po kolejnych niepowodzeniach.

Motor – Legia: typy bukmcharskie

Motor Lubin zmierzy się z Legią Warszawa w poniedziałkowym starciu kończącym 17. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny klub pogrążony jest w poważnym kryzysie, który z tygodnia na tydzień tylko się pogłębia. Tymczasowy trener Inaki Astiz nie zdołał odmienić gry zespołu. Legia nie wygrała już sześciu kolejnych meczów we wszystkich rozgrywkach, a w rywalizacji z Lechią Gdańsk uratowała punkt dopiero w doliczonym czasie gry.

Przed poniedziałkowym meczem Wojskowi mają zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, a w klubowych gabinetach trwają intensywne prace nad zatrudnieniem Marka Papszuna. W zupełnie innych nastrojach są gracze Motoru. Zespół Mateusza Stolarskiego dobrze kończy rok. W czterech ostatnich spotkaniach zdobył osiem punktów, a trener potwierdził, że warto było mu zaufać. Moim zdaniem poniedziałkowe starcie może być dla Legii okazją do przełamania. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Motor – Legia: ostatnie wyniki

Lublinianie w poprzedniej kolejce odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Cracovią (2:1) po bramkach Ivo Rodriguesa i Karola Czubaka. Wcześniej Motor dwukrotnie remisował – z Wisłą Płock (1:1) oraz Lechem Poznań (2:2). Przed własną publicznością drużyna zanotowała efektowną wygraną z Widzewem Łódź (3:0), ale musiała też przełknąć bolesną porażkę z GKS-em Katowice (2:5).

Legia natomiast ma za sobą porażkę ze Spartą Praga (0:1) w Lidze Konferencji, choć jej szanse na awans do fazy pucharowej wciąż pozostają realne. W lidze stołeczny zespół zremisował z Lechią Gdańsk (2:2), a wcześniej przegrał z Bruk-Bet Termaliką (1:2), NK Celje (1:2) w LK oraz podzielił się punktami z Widzewem Łódź (1:1).

Motor – Legia: historia

W XXI wieku Motor i Legia po raz pierwszy zmierzyły się w Ekstraklasie w sezonie 2024/25. W stolicy gospodarze pewnie wygrali (5:2), a bohaterem spotkania został Bartosz Kapustka, który zdobył dwie bramki. Rewanż w Lublinie przyniósł jeszcze więcej emocji. Mecz zakończył się remisem (3:3), a wyrównującego gola w 100. minucie strzelił Samuel Mraz.

Obie drużyny spotkały się także w grudniu 2021 roku w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Motor sensacyjnie objął prowadzenie, jednak trafienia Luquinhasa i Szymona Włodarczyka odwróciły losy meczu i zapewniły awans Legii.

Motor – Legia: kursy bukmacherskie

Aktualna oferta bukmacherów jasno wskazuje, że większe szanse na triumf powinni mieć piłkarze Legii, choć gospodarze nie stoją na straconej pozycji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Motoru, to taki kurs wynosi około 3.10. Zwycięstwo stołecznego klubu zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.30.

Motor – Legia: przewidywane składy

Motor Lublin Mateusz Stolarski Legia Warszawa Iñaki Astiz Motor Lublin Mateusz Stolarski 4-3-3 Przewidywany skład 1 Brkic 28 Stolarski 39 Bartos 3 Matthys 24 Luberecki 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 26 Król 9 Czubak 11 Ronaldo 29 Rajovic 77 Krasniqi 5 Goncalves 67 Kapustka 11 Chodyna 44 Szymański 23 Kun 3 Kapuadi 91 Piątkowski 7 Wszołek 1 Tobiasz 1 Brkic 28 Stolarski 39 Bartos 3 Matthys 24 Luberecki 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 26 Król 9 Czubak 11 Ronaldo 29 Rajovic 77 Krasniqi 5 Goncalves 67 Kapustka 11 Chodyna 44 Szymański 23 Kun 3 Kapuadi 91 Piątkowski 7 Wszołek 1 Tobiasz 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Iñaki Astiz Rezerwowi 2 Paskal Meyer 8 Mathieu Scalet 10 Kacper Karasek 16 Franciszek Lewandowski 17 Filip Wójcik 18 Arkadiusz Najemski 19 Bradly van Hoeven 21 Jakub Labojko 23 Florian Haxha 33 Gasper Tratnik 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz 77 Renat Dadashov 99 Patryk Kukulski 4 Marco Burch 6 Henrique Arreiol 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 13 Arkadiusz Reca 14 Antonio Colak 19 Ruben Vinagre 21 Wahan Biczachczjan 27 Gabriel Kobylak 30 Petar Stojanovic 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 99 Noah Weißhaupt

Motor – Legia: kto wygra?

Motor – Legia: transmisja meczu

Mecz Motor Lublin – Legia Warszawa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w poniedziałek (1 grudnia) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i serwisie CANAL+ online.

