Motor Lublin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2025)

Motor – Legia: typy bukmcharskie
Motor Lubin zmierzy się z Legią Warszawa w poniedziałkowym starciu kończącym 17. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny klub pogrążony jest w poważnym kryzysie, który z tygodnia na tydzień tylko się pogłębia. Tymczasowy trener Inaki Astiz nie zdołał odmienić gry zespołu. Legia nie wygrała już sześciu kolejnych meczów we wszystkich rozgrywkach, a w rywalizacji z Lechią Gdańsk uratowała punkt dopiero w doliczonym czasie gry.
Przed poniedziałkowym meczem Wojskowi mają zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, a w klubowych gabinetach trwają intensywne prace nad zatrudnieniem Marka Papszuna. W zupełnie innych nastrojach są gracze Motoru. Zespół Mateusza Stolarskiego dobrze kończy rok. W czterech ostatnich spotkaniach zdobył osiem punktów, a trener potwierdził, że warto było mu zaufać. Moim zdaniem poniedziałkowe starcie może być dla Legii okazją do przełamania. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.
Motor – Legia: ostatnie wyniki
Lublinianie w poprzedniej kolejce odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Cracovią (2:1) po bramkach Ivo Rodriguesa i Karola Czubaka. Wcześniej Motor dwukrotnie remisował – z Wisłą Płock (1:1) oraz Lechem Poznań (2:2). Przed własną publicznością drużyna zanotowała efektowną wygraną z Widzewem Łódź (3:0), ale musiała też przełknąć bolesną porażkę z GKS-em Katowice (2:5).
Legia natomiast ma za sobą porażkę ze Spartą Praga (0:1) w Lidze Konferencji, choć jej szanse na awans do fazy pucharowej wciąż pozostają realne. W lidze stołeczny zespół zremisował z Lechią Gdańsk (2:2), a wcześniej przegrał z Bruk-Bet Termaliką (1:2), NK Celje (1:2) w LK oraz podzielił się punktami z Widzewem Łódź (1:1).
Motor – Legia: historia
W XXI wieku Motor i Legia po raz pierwszy zmierzyły się w Ekstraklasie w sezonie 2024/25. W stolicy gospodarze pewnie wygrali (5:2), a bohaterem spotkania został Bartosz Kapustka, który zdobył dwie bramki. Rewanż w Lublinie przyniósł jeszcze więcej emocji. Mecz zakończył się remisem (3:3), a wyrównującego gola w 100. minucie strzelił Samuel Mraz.
Obie drużyny spotkały się także w grudniu 2021 roku w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Motor sensacyjnie objął prowadzenie, jednak trafienia Luquinhasa i Szymona Włodarczyka odwróciły losy meczu i zapewniły awans Legii.
Motor – Legia: kursy bukmacherskie
Aktualna oferta bukmacherów jasno wskazuje, że większe szanse na triumf powinni mieć piłkarze Legii, choć gospodarze nie stoją na straconej pozycji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Motoru, to taki kurs wynosi około 3.10. Zwycięstwo stołecznego klubu zostało wycenione na poziomie mniej więcej 2.30.
Motor – Legia: przewidywane składy
|2Paskal Meyer
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|18Arkadiusz Najemski
|19Bradly van Hoeven
|21Jakub Labojko
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
|99Patryk Kukulski
|4Marco Burch
|6Henrique Arreiol
|8Rafał Augustyniak
|12Radovan Pankov
|13Arkadiusz Reca
|14Antonio Colak
|19Ruben Vinagre
|21Wahan Biczachczjan
|27Gabriel Kobylak
|30Petar Stojanovic
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|99Noah Weißhaupt
Motor – Legia: kto wygra?
Motor – Legia: transmisja meczu
Mecz Motor Lublin – Legia Warszawa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w poniedziałek (1 grudnia) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 i serwisie CANAL+ online.
