Motor Lublin – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.02.2026)

Motor Lublin - Lechia Gdańsk to mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (15 lutego) o godzinie 12:15. Transmisja w TV i online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Motor - Lechia na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Alex Paulsen

Motor – Lechia: gdzie oglądać?

Motor Lublin zagra na własnym stadionie z Lechią Gdańsk w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Będzie to starcie dwóch sąsiadujących ze sobą zespołów w tabeli. Piłkarze Mateusz Stolarski przed tygodniem ulegli Jagiellonii Białystok (1:4) i zajmują obecnie 13. miejsce.

Z kolei Lechia pozostaje niepokonana w lidze od sześciu spotkań i wyraźnie oddaliła się od strefy spadkowej, w której znajdowała się przez długi czas od początku sezonu. W ostatnim meczu wyjazdowym Gdańszczanie wywieźli komplet punktów po zwycięstwie nad Lechem Poznań (3:1).

Motor – Lechia: transmisja w TV

Starcie Motor Lublin z Lechią Gdańsk możesz obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Początek ligowej potyczki zaplanowano na niedzielę (15 lutego) o godzinie 12:15. Piotr Glamowski i Wojciech Jagoda skomentują mecz.

Motor – Lechia: stream online

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Lechią Gdańsk będzie także dostępny na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Motor – Lechia: kursy bukmacherskie

Według ofert bukmacherskich faworytem tego spotkania wydaje się Motor Lublin. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oscyluje w granicach 2.32. Wygrana Lechii Gdańsk wyceniana jest na około 3.00, natomiast remis można obstawić po kursie w okolicach 3.55.

Motor Lublin Lechia Gdańsk 2.37 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2026 11:06

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Lechia Gdańsk? Spotkanie w Lublinie zostanie rozegrane w niedzielę (15 lutego) o godzinie 12:15. Gdzie obejrzeć spotkanie Motor Lublin – Lechia Gdańsk? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie CANAL+ online.

