Motor Lublin – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2026)

Motor Lublin podejmie Lechię Gdańsk w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizację zaplanowano na niedzielę (15 lutego) o godz. 12:15. Biało-Zieloni nie przegrali sześciu kolejnych ligowych spotkań.

Motor – Lechia: typy bukmacherskie

Motor Lublin zmierzy się na własnym obiekcie z Lechią Gdańsk w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciw siebie staną sąsiedzi w ligowej tabeli. Zespół Mateusza Stolarskiego zajmuje obecnie 13. miejsce, natomiast Biało-Zieloni plasują się o jedną lokatę wyżej. Goście są w znakomitej formie. Drużyna Johna Carvera zdobyła aż 14 punktów w sześciu ostatnich spotkaniach.

Do Lublina Lechia przyjedzie jednak osłabiona, gdyż Tomas Bobcek, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Gospodarze rundę wiosenną rozpoczęli od zwycięstwa nad Pogonią Szczecin, ale w kolejnym meczu musieli uznać wyższość Jagiellonii Białystok. Teraz przed nimi wymagające starcie z rozpędzonym rywalem, który regularnie punktuje. Zapowiada się wyrównany pojedynek, w którym trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Mój typ: remis.

Motor – Lechia: ostatnie wyniki

Piłkarze Motoru przed tygodniem wysoko przegrali z Jagiellonią Białystok (1:4) na wyjeździe. Choć do przerwy Lublinianie remisowali po trafieniu Mbaye Ndiaye, to po zmianie stron gospodarze pokazali swoją jakość i zdominowali spotkanie. Na początku lutego odnieśli jednak cenne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (2:1). Jeszcze przed zimową przerwą zespół Stolarskiego remisował z Jagiellonią (1:1), przegrał z Arką Gdynia (0:1) oraz podzielił się punktami z Legią Warszawa (1:1).

Z kolei Lechia w poprzedni weekend zremisowała z Cracovia (1:1), mimo że przez całą drugą połowę grała z przewagą jednego zawodnika. Rundę wiosenną Gdańszczanie rozpoczęli znakomicie, sensacyjnie pokonując Lecha Poznań (3:1) przy Bułgarskiej. Rozbili także Górnika Zabrze (5:2), odpadli z Pucharu Polski po porażce z ekipą z Roosevelta, a także pewnie ograli Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (5:1).

Motor – Lechia: historia

Jesienią pomiędzy Lechią a Motorem padł remis (3:3). W poprzedniej kampanii w Lublinie również oba zespoły podzieliły się punktami. W Trójmieście zaś górą byli goście, którzy wygrali po bramkach Samuela Mraza i Piotra Ceglarza. Ostatni triumf Lechii miał miejsce w kwietniu 2008 roku w rozgrywkach 1. Ligi.

Motor – Lechia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, większe szanse na triumf mają piłkarze Motoru. Kursy na wygraną Lublinian oscylują w granicach 2.40-2.45. Zwycięstwo Lechii Gdańsk zostało wycenione na poziomie około 2.82, a remis 3.60.

Motor – Lechia: przewidywane składy

Motor Lublin: Brkić – Bartos, Matthys, Luberecki – Ndiaye, Wolski, Samper, Rodriguez, Ronaldo – Czubak

Lechia Gdańsk: Paulsen – Wójtowicz, Pllana, Rodin, Vojtko – Mena, Kapić, Żelizko, Cirković – Sezonienko – Kurminowski

Motor – Lechia: transmisja meczu

Spotkanie Motoru Lublin z Lechią Gdańsk w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w niedzielę (15 lutego) o godzinie 12:15. Starcie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie CANAL+ online.

